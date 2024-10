Stade Brestois – Bayer Leverkusen : Xabi Alonso confirme une bonne nouvelle pour le SB29

Présent en conférence de presse d’avant-match ce mardi pour la rencontre entre le Stade Brestois et le Bayer Leverkusen, Xabi Alonso a annoncé l’indisponibilité de Victor Boniface. L’attaquant nigérian de 23 ans est donc forfait et n’a pas fait le déplacement en Bretagne.

Xabi Alonso revient sur les raisons de l’absence de Victor Boniface

S’adressant aux médias à la veille du match de la troisième journée de la Ligue des Champions, Xabi Alonso a expliqué que l’indisponibilité de Victor Boniface était due à un récent accident. « Dimanche matin, on nous a appris qu’il avait eu cet accident, mais que ce n’était pas trop grave. Cela a tout de même eu un impact. Il va bien, mais il ne se sent pas encore prêt pour demain. On va lui laisser quelques jours pour se remettre du choc émotionnel. Physiquement, ça va. C’est un événement traumatisant », a-t-il précisé.

Xabi Alonso donne des nouvelles de Victor Boniface

Bien que l’accident n’ait pas été trop grave, le technicien espagnol et ancien joueur du Real Madrid a pris la décision de laisser l’international nigérian de 23 ans au repos. « Tout le monde va bien, à part Victor Boniface », a-t-il déclaré avant de poursuivre :

« On ne parle pas seulement avec le joueur, mais avec l’homme. C’est un événement très choquant. Il est important de s’assurer que lui et ses proches vont bien. D’une certaine manière, il a eu de la chance. Ensuite, on évalue sa condition physique. On pense que ce sera une question de jours plutôt que de semaines, mais pour demain, c’est trop tôt. Nous avons pris la décision, d’un commun accord avec lui et les médecins, qu’il ne viendrait pas. Heureusement, il se remet bien », a conclu Xabi Alonso.

L’absence de Victor Boniface est sans aucun doute une bonne nouvelle pour le Stade Brestois. Ce sera une menace offensive de moins pour la défense brestoise, car l’attaquant nigérian, natif d’Akure, pèse beaucoup dans l’axe de l’attaque. Cette saison, il a déjà inscrit 7 buts en 10 matchs toutes compétitions confondues (TCC). Malgré son absence, le Stade Brestois devra rester concentré sur les autres joueurs de Bayer Leverkusen qui sont en forme.