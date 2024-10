Mercato RC Lens : Un transfert record en perspective au RCL grâce au PSG ou le Real Madrid

Après Elye Wahi cet été, le RC Lens pourrait s’offrir un autre gros coup mercato d’ici l’été 2025. Le club sang et or pourrait perdre l’un de ses grands espoirs en défense dans un transfert record. Un joli coup financier pour le RCL qui pourrait être possible grâce au PSG ou au Real Madrid.

Mercato RC Lens : Abdukodir Khusanov fait saliver Arsenal

Avec l’absence de Kevin Danso en début de saison, le RC Lens s’est découvert une pépite qui met déjà tout le monde d’accord. Révélation de cette saison en Ligue 1, Abdukodir Khusanov a rapidement conquis les cœurs des supporters lensois par sa puissance, sa vitesse et sa maturité défensive.

Recruté pour un montant dérisoire, il est devenu un élément incontournable de l’équipe de Will Still. Son entraîneur ne tarit pas d’éloges à son sujet, le qualifiant de « machine de guerre ». Khusanov a disputé les huit matchs du RC Lens en Ligue 1 et grâce à ses performances impressionnantes, il serait devenu une cible pour Arsenal.

Les Gunners, à la recherche d’un renfort défensif en cas de départ de William Saliba, courtisé par le Real Madrid et le PSG, auraient jeté leur dévolu sur le prometteur joueur ouzbek.

Le jackpot pour le RCL grâce à Khusanov ?

Si le départ de William Saliba se confirme, Arsenal pourrait faire de Khusanov sa priorité. Le club londonien a déjà une expérience positive avec les défenseurs formés en Ligue 1, comme en témoignent les recrutements réussis de Gabriel et de Saliba lui-même. Abdukodir Khusanov, considéré comme l’un des plus grands espoirs du football européen à son poste, pourrait suivre le même chemin.

Si le jeune défenseur poursuit sur cette lancée, son prix pourrait rapidement exploser. Des offres supérieures à 30 millions d’euros pourraient être déposées sur le bureau des dirigeants lensois dès cet été. Ce scénario rappelle celui de Gabriel Magalhaes, vendu par Lille à Arsenal pour un montant record à l’époque. Le RC Lens pourrait ainsi réaliser une plus-value exceptionnelle sur un joueur recruté pour une somme dérisoire.

Pour les Sang et Or, un tel transfert représenterait une manne financière importante, qui pourrait permettre au club de poursuivre sa progression et de renforcer son effectif. Cependant, les dirigeants lensois devront faire face à de nombreuses sollicitations et trouver le bon équilibre entre les intérêts sportifs et financiers du club.