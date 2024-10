Stade Brestois – Bayer Leverkusen : Xabi Alonso joue la carte de la vigilance

Ce mercredi à 16h45 GMT, le Stade Brestois accueille le Bayer Leverkusen pour le match de la troisième journée de la Ligue des Champions. En conférence de presse d’avant-match, Xabi Alonso, entraîneur du club allemand, s’est exprimé sur le club breton.

Les analyses de Xabi Alonso sur le Stade Brestois

S’adressant aux médias en salle de conférence, l’entraîneur du Bayer Leverkusen a parlé du Stade Brestois, un club qu’il est prêt à affronter avec la plus grande vigilance. « Brest a une vision claire de la manière dont ils veulent jouer au football. Ils sont très motivés et veulent gagner chaque match. Nous nous préparons de manière concentrée pour chaque rencontre et nous voulons mettre nos idées et notre philosophie en œuvre sur le terrain. Mais nous devons aussi rester vigilants pour éviter les surprises », a déclaré Xabi Alonso, qui reste tout de même confiant.

« C’est un match, tout peut arriver. On ne prend jamais un match pour acquis. On a préparé cette rencontre comme toutes les autres. On sait qu’il faut toujours s’adapter, connaître l’adversaire, mais aussi être convaincu de ce que nous savons faire », a-t-il ajouté.

Photo : Xabi Alonso, entraîneur du Bayer Leverkusen

Martin Terrier prend le Stade Brestois avec précaution

Ancien joueur du Stade Rennais, Martin Terrier a passé plusieurs années en Bretagne avant de s’engager avec le Bayer Leverkusen en Allemagne. Pour cette rencontre contre le Stade Brestois, l’ailier gauche français de 27 ans est fier de revenir en Bretagne. Il en profite pour saluer les performances du club breton, qu’il ne sous-estime pas.

« Je trouve vraiment exceptionnel ce qu’ils ont accompli la saison dernière. Leur début de saison a été un peu plus compliqué, mais on voit que, sur les matchs de Ligue des Champions, ils affichent un esprit conquérant. C’est une très belle équipe que nous allons affronter demain. Il ne faut surtout pas les sous-estimer », a ajouté Martin Terrier, rejoignant ainsi les propos de Xabi Alonso.