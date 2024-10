Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset confronté à des blessures majeures au MHSC

Aussitôt arrivé, Jean-Louis Gasset fait déjà face à de mauvaises nouvelles avec le Montpellier HSC. En effet, pour ses débuts dès le week-end prochain, le technicien français de 70 ans sera privé de plusieurs joueurs clés.

Montpellier HSC : longue absence pour Joris Chotard et Becir Omeragic

Tous titularisés contre l’Olympique de Marseille le dimanche dernier, ni Joris Chotard, ni Becir Omeragic n’ont pu disputer l’intégralité de la rencontre. Les deux joueurs ont été remplacés après avoir ressenti des douleurs. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, journaliste montpelliérain, ils seront absents pour au moins cinq semaines. Pour le moment, le MHSC n’a pas encore communiqué sur le type de blessure ni sur sa gravité. Mais d’après Midi Libre, Becir Omeragic souffre d’une blessure aux ischio-jambiers.

Par conséquent, lui et Joris Chotard seront absents pour tous les matchs du mois de novembre contre le Toulouse FC, Le Havre AC, et le Stade Brestois. Leur retour sur les terrains pourrait coïncider avec le match face à l’AS Saint-Étienne. Ensuite, les deux joueurs poursuivront contre le LOSC Lille, le RC Lens et l’OGC Nice pour conclure cette année civile.

Indisponibilité estimée à 5 semaines. #MHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 22, 2024

Jean-Louis Gasset face à une hécatombe à Montpellier HSC

Face à cette longue absence de Joris Chotard et Becir Omeragic, Jean-Louis Gasset débutera avec une équipe réduite. Les deux hommes complètent en effet la longue liste des joueurs déjà à l’infirmerie, à savoir Christopher Jullien, Kiki Kouyaté, et Khalil Fayad. En outre, Stefan Džodić ne sera pas disponible dimanche prochain face au Toulouse FC, après avoir écopé d’un carton rouge contre l’Olympique de Marseille. Visiblement, cela compliquera la tâche pour Jean-Louis Gasset, qui a été recruté pour redresser le Montpellier HSC.