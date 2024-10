Coup de théâtre au PSG : Luis Enrique perd un soutien de taille

Avant le match de la troisième journée de Ligue des Champions contre le PSV Eindhoven, ce mardi soir, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a perdu un soutien de taille au sein de son staff. Explications.

PSG : Luis Enrique perd l’un de ses fidèles lieutenants

Aitor Unzué, membre du staff de Luis Enrique au Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de l’entraîneur espagnol dans la capitale, a quitté le club. Responsable du département vidéo depuis le début de la saison, l’Espagnol était un élément clé de l’équipe technique parisienne. Malgré un début de saison prometteur en Ligue 1, le PSG a connu quelques changements au sein de son staff.

Aitor Unzué, également deuxième adjoint de Luis Enrique en 2023-2024, a mis fin à sa mission à Paris. Si les raisons officielles de ce départ n’ont pas été communiquées, le technicien de 33 ans aurait décidé de quitter le club parisien d’un commun accord avec Luis Enrique. Très proche de l’ancien coach du FC Barcelone, Aitor Unzué l’avait suivi en France après avoir déjà travaillé avec lui au sein de l’équipe nationale espagnole.

Fils de Juan Carlos Unzué, ancien gardien de but professionnel et lui-même ancien membre du staff de Pep Guardiola et de Luis Enrique au Barça, Unzué aurait déjà retrouvé la Catalogne. Régulièrement consulté par Luis Enrique sur des questions tactiques, Aitor Unzué jouait un rôle essentiel dans l’analyse vidéo des matchs et des adversaires.

Si les raisons officielles de ce départ n’ont pas été communiquées, le journal Le Parisien rapporte qu’Aitor Unzué quitterait le club en bons termes et qu’il se lancerait dans un nouveau projet. Son passage au PSG aura été marqué par une collaboration étroite avec Luis Enrique et une contribution importante à la performance de l’équipe. Son départ est un vrai coup dur pour le staff des Rouge et Bleu.