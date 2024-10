ASSE : Un retour précieux pour affronter Angers SCO ?

En pleine tourmente, l’ASSE pourrait enregistrer un retour de taille pour son déplacement à Angers SCO samedi. Olivier Dall’Oglio a pu compter sur Yvann Maçon lors de la séance d’entraînement collectif du mardi.

Une infirmerie bien garnie à l’ASSE

La joie du retour en Ligue 1 tourne à la dérision pour l’ASSE. Les Verts peinent encore à trouver leur vitesse de croisière et enchaînent les mauvais résultats. En dépit des deux victoires signées face à Lille et au FC Nantes, l’instabilité du club entraîné par Olivier Dall’Oglio inquiète. Le technicien forézien n’a pas pu compter sur un effectif au grand complet depuis le début de la saison, la faute à une série de blessures qui impactent l’effectif stéphanois.

L’infirmerie de l’AS Saint-Etienne est bien garnie, en dépit de quelques joueurs qui ont pu se rétablir pour retrouver le terrain. Pierre Cornud, touché aux ischio-jambiers, a repris la course. Cependant, d’autres joueurs sont toujours à l’infirmerie, comme Anthony Briançon, Thomas Monconduit et Ibrahima Wadji. La blessure de Ben Old, survenue en début de semaine, vient alourdir le bilan.

Une lueur d’espoir pour l’ASSE avec le retour de Yvann Maçon

Alors que le club stéphanois traverse une période difficile, marqué par de nombreuses blessures, une bonne nouvelle vient de tomber : Yvann Maçon a repris l’entraînement collectif. Le latéral droit, absent depuis plus de deux mois en raison d’une blessure au ménisque, pourrait faire son retour dans le groupe pour le déplacement à Angers.

Yvann est de retour ! 💪 pic.twitter.com/G2tJtKhfJh — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) October 22, 2024

Le retour de Maçon est une excellente nouvelle pour Olivier Dall’Oglio. Le coach de l’ASSE pourra enfin compter sur un latéral droit expérimenté pour apporter de la stabilité à sa défense. L’ancien joueur de Dunkerque devrait rapidement retrouver sa place de titulaire s’il est jugé apte à reprendre la compétition avec un rythme soutenu.

Une occasion parfaite pour les Verts de se relancer

Battue 2-0 à domicile par le RC Lens, l’AS Saint-Etienne doit déjà se relever. Quoi de mieux qu’un adversaire comme Angers SCO, un autre promu en grande difficulté aussi. Ce match contre les Angevins s’annonce crucial pour les Foréziens. Un succès permettrait au club de redonner confiance à ses supporters. Le retour de Maçon pourrait être un élément déclencheur pour lancer une série de résultats positifs.

L’ASSE doit cependant rester prudente. La concurrence est rude en Ligue 1 et les Stéphanois devront se montrer solides pour espérer s’éloigner de la zone rouge. Le chemin sera encore long mais le retour de joueurs importants comme Maçon est un signal encourageant.