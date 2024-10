ASSE : Olivier Dall’Oglio retient son souffle pour Ben Old

Olivier Dall’Oglio pourrait se passer de Ben Old pour plusieurs semaines de compétition. Victime d’une blessure au genou gauche, le jeune ailier devrait subir des examens pour être fixé.

Ben Old blessé : L’ASSE dans l’attente d’un verdict médical

Ben Old, le jeune ailier de l’ASSE, est incertain pour une longue durée. Blessé au genou lors d’un entraînement la semaine dernière, l’international néo-zélandais a dû déclarer forfait pour le match face au R Lens. Les premières informations sont inquiétantes. Des examens complémentaires sont en cours.

Selon Poteaux-Carrés, le Néo-Zélandais se déplace actuellement avec des béquilles et porte une attelle au niveau du genou. Les médecins doivent réaliser des examens complémentaires pour déterminer la gravité exacte de la blessure. Le staff médical et les supporters stéphanois craignent une rupture des ligaments croisés, une blessure qui nécessiterait une longue immobilisation.

Olivier Dall’Oglio inquiet pour Ben Old

Depuis son arrivée cet été, Ben Old s’était rapidement imposé comme un élément important de l’équipe d‘Olivier Dall’Oglio. Ses performances lors des derniers matchs de l’OM avaient d’ailleurs été remarquées. Sa blessure est donc un coup dur pour les Verts, qui perdent un joueur offensif talentueux et prometteur.

L’entraîneur stéphanois, Olivier Dall’Oglio, a confirmé la gravité de la blessure de Ben Old. Il a indiqué que le joueur souffrait d’une blessure au genou et que des examens complémentaires étaient nécessaires pour établir un diagnostic précis. Dall’Oglio s’est montré pessimiste quant au délai de retour de son joueur.

L’ASSE va devoir faire face à cette nouvelle absence sur le long terme. Le staff technique devra trouver des solutions pour compenser l’absence de Ben Old et maintenir l’équipe dans la course aux objectifs fixés en début de saison.