Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed vend la mèche sur son avenir

Les chemins de Mostafa Mohamed et du FC Nantes pourraient se séparer dans les prochains mois. L’attaquant égyptien est de plus en plus proche d’un départ avec un acte fort qui confirme les rumeurs.

Mostafa Mohamed : Un changement d’agent pour faciliter un départ du FC Nantes ?

Les difficultés financières du FC Nantes pourraient accélérer le départ de Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien, qui ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable cette saison, aurait changé d’agent, un signe qui ne trompe pas quant à ses intentions de quitter le club.

Selon Sportune, Mostafa Mohamed est désormais représenté par l’agence CAA Base, une agence prestigieuse qui compte parmi ses clients des joueurs de renommée mondiale comme Heung-min Son ou Kingsley Coman. Ce changement de représentant laisse penser que l’attaquant égyptien souhaite se donner les moyens de trouver un nouveau challenge.

Les difficultés financières du FC Nantes, liées notamment aux problèmes de droits TV, obligent le club à vendre certains de ses joueurs. Le buteur de 26 ans, dont le nom avait déjà circulé lors du dernier mercato estival, pourrait donc être sacrifié sur l’autel de la rentabilité. Leicester City et Leganés avaient notamment manifesté leur intérêt pour l’international égyptien.