Mercato Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset cible Mbemba et Meïté de l’OM

Arrivé au Montpellier HSC après le départ de Michel Der Zakarian, Jean-Louis Gasset hérite d’un effectif très réduit, surtout en défense, où l’entraîneur français de 70 ans fait face à une véritable hécatombe. Face à cette situation, il a pris la décision de renforcer son équipe en recrutant de nouveaux joueurs.

Chancel Mbemba et Bamo Meïté en route pour Montpellier ?

Dans l’effectif de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba et Bamo Meïté sont complètement mis de côté. Le défenseur congolais de 30 ans traverse une période difficile en raison de son conflit avec la direction du club phocéen. Quant au jeune défenseur ivoirien de 22 ans, il fait toujours partie de l’équipe professionnelle, mais ne bénéficie pas d’un temps de jeu suffisant. Visiblement, les deux joueurs ne seraient pas opposés à un départ de l’OM, et Jean-Louis Gasset souhaite en profiter pour les attirer à Montpellier.

Selon le journal L’Équipe, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire exprime son intérêt pour Chancel Mbemba et Bamo Meïté dans le but de renforcer sa défense. Ayant de bonnes relations avec l’Olympique de Marseille, il pourrait réussir à négocier la signature des deux défenseurs africains. Toutefois, reste à savoir si les Phocéens accepteront de se séparer de leurs joueurs. De plus, Chancel Mbemba sera-t-il intéressé par une signature au Montpellier HSC, un club actuellement en difficulté en Ligue 1 ? Beaucoup de questions demeurent, et seule la suite des événements nous apportera des réponses.

Photo : Bamo Meïté

Mbemba et Meïté : des recrues pour soulager l’hécatombe défensive du MHSC

Même avant le limogeage de Michel Der Zakarian, le Montpellier HSC faisait déjà face à une véritable hécatombe en défense. L’infirmerie compte plusieurs blessés, notamment Christopher Jullien, Kiki Kouyaté et Khalil Fayad. Pas plus tard que cette semaine, Joris Chotard et Becir Omeragic ont complété cette liste à la suite de leur blessure lors du match contre l’Olympique de Marseille le week-end dernier. Ainsi, l’éventuelle signature de Chancel Mbemba et Bamo Meïté serait un renfort précieux pour Jean-Louis Gasset. L’entraîneur montpelliérain a pour objectif de redresser le MHSC, et cela passe par une défense solide pour protéger les cages de Benjamin Lecomte.