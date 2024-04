Mercato PSG : Le coach de Newcastle se prépare à perdre Guimaraes

Désireux de renforcer son entrejeu cet été, le PSG ne lâche pas Bruno Guimaraes. Et le manager de Newcastle United semble se préparer au départ de son joueur.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi prêt à payer la clause de Bruno Guimaraes

Ces dernières heures, le clan Bruno Guimaraes a enflammé la toile avec un clin d’oeil au Paris Saint-Germain, qui aimerait recruter l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. En effet, l’agent de l’international brésilien a signalé sa présence au Parc des Princes, mercredi soir, lors de la demi-finale de Coupe de France remportée par les hommes de Luis Enrique face au Stade Rennais.

Et forcément, cet acte d’Alexis Malavolta a énormément fait parler. D’ailleurs en Angleterre, le tabloïd The Shields Gazette a confirmé que le Paris SG est effectivement prêt à tout pour s’offrir les services de Guimaraes cet été. Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants Qataris seraient même disposés à payer le montant de la clause libératoire du milieu de terrain défensif de 26 ans, soit 116 millions d’euros.

Une clause qui ne serait valable que pour les clubs étrangers, les Magpies n’ayant aucune intention de renforcer un concurrent direct de Premier League. Et selon la dernière sortie du manager de Newcastle United, un départ du natif de Sao Paulo pourrait bien intervenir dans les mois à venir.

Eddie Howe déjà fataliste pour Bruno Guimaraes ?

Titulaire indiscutable depuis son arrivée à Newcastle en janvier 2022, Bruno Guimaraes est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la Premier League. Si bien que Manchester City, Liverpool, Chelsea et le Paris Saint-Germain seraient positionnés pour le recruter durant la prochaine intersaison. Même s’il espère le garder, Eddie Howe ne se fait pas trop d’illusions pour un joueur du calibre de Guimaraes.

« Je n’ai pas peur d’un été où il faudra laisser partir des joueurs. Des joueurs comme Bruno ne sont pas présents à chaque coin de rue. Mon intention est de le garder ici le plus longtemps possible, mais je ne peux jamais donner de garantie, car ce serait insensé. Qui sait ce que l’avenir nous réserve, mais nous ferons de notre mieux. Les joueurs comme Bruno sont très, très rares », a déclaré le technicien anglais de 46 ans en conférence de presse.