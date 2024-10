ASSE : Derby, Piquionne choisit son camp entre Saint-Etienne et l’OL

Ancien joueur de l’ASSE et de l’OL, Frédéric Piquionne est sorti du silence à l’approche du derby entre les deux clubs rivaux. Il a clairement affiché sa préférence pour l’AS Saint-Étienne à quelques jours du choc.

OL-ASSE : Piquionne enflamme le derby avec ses souvenirs stéphanois

Frédéric Piquionne (45 ans) a porté le maillot de l’ASSE (2004-2007), puis de l’OL (2008-2009). Retraité depuis 2016, il suit de près le championnat de France. À l’approche du derby aller OL-ASSE, prévu le dimanche 10 novembre prochain au Groupama Stadium, l’ancien attaquant des Verts s’est confié au journaliste François Trillo. Et il a réaffirmé haut et fort son attachement au club stéphanois.

« Le club professionnel dans lequel j’ai joué que je cite en premier ? C’est Saint-Étienne », a-t-il répondu, avant de se justifier : « J’y ai atteint mon meilleur niveau de football et vécu des années merveilleuses […]. J’ai remporté deux trophées de meilleur joueur de Ligue 1 avec l’ASSE. Je pense que c’est là où je me suis le plus épanoui, à la fois en tant qu’homme et en tant que footballeur. »

Une victoire mémorable en Vert

Le meilleur souvenir de Frédéric Piquionne en Ligue 1 reste indiscutablement lié à sa période à l’ASSE. « Le meilleur match de ma carrière ? Saint-Étienne – PSG (3-0) du 18 septembre 2005 », se souvient-il avec émotion, près de deux décennies plus tard. « J’ai marqué lors de cette rencontre, et j’avais l’impression de voler. L’équipe fonctionnait comme un rouage et nous étions intouchables à domicile. C’était une saison où rien ne semblait pouvoir nous arrêter. […] Même moi, j’étais surpris de mon propre niveau ».