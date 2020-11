OL-ASSE : Frédéric Piquionne file des tuyaux à Saint-Étienne

Publié le 07 novembre 2020 à 14:20

Frédéric Piquionne, ancien attaquant de l'AS Saint-Étienne et Lyon, s'est prononcé avant le derby de dimanche devant opposer l'OL à l'ASSE à Décines.

ASSE : Piquionne file des clés à l'AS Saint-Étienne

Frédéric Piquionne a filé des tuyaux à l'AS Saint-Étienne à l'approche du derby devant l'opposer à l’OL. Les Verts sont dans une spirale négative de 5 défaites consécutives en Ligue 1 avant d'affronter leurs rivaux. Conscient de la situation difficile des Stéphanois, l’ancien avant-centre leur a recommandé de la sérénité face aux Lyonnais. Les Gones sont dans une bonne dynamique de 2 victoires et un nul, lors de leurs 3 derniers matchs. « Le conseil que je peux donner c’est d’essayer de ne pas se mettre de pression et de ne pas jouer le match avant », a-t-il recommandé dans Parlons Sports. Une autre stratégie de Frédéric Piquionne à l’ASSE consiste à « bien regarder ce que fait l’OL, à être rigoureux, à se lâcher tout simplement ». L’ancien Stéphanois « pense que les joueurs de l’AS Saint-Étienne doivent prendre ce match avec beaucoup d’enthousiasme et de rigueur pour espérer faire un résultat ».

« Puel a une manière de coacher très froide », selon Piquionne

Claude Puel sera un acteur majeur de ce 121e derby OL-ASSE prévu sans supporters. Il avait été le héros du succès (1-0) des Verts à Geoffroy-Guichard le 6 octobre 2019. C’était lors de son premier match avec le club ligérien, soit deux jours seulement après sa nomination, en remplacement de Ghislain Printant. Toutefois, Frédéric Piquionne estime que ce sont les joueurs de Sainté qui doivent être décisifs face à l’Olympique Lyonnais et non leur entraîneur. « C’est vrai que Claude Puel a une manière de coacher très froide, très directive, mais ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. Donc il faut que les jeunes arrivent à se faire plaisir », a-t-il indiqué. Dans ses recommandations à l’ASSE, le joueur retraité demande aux leaders, Jessy Moulin, d’accompagner les plus jeunes et inexpérimentés », car ils connaissent mieux ce derby. Pour mémoire, Frédéric Piquionne a joué chez les Verts entre 2004 et 2007, puis à l’OL lors de l’unique saison 2008-2009.













Par ALEXIS