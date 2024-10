OM-PSG : Roberto De Zerbi a la clé pour faire chuter le Paris SG

Roberto De Zerbi fera face à son premier gros défi en Ligue 1 depuis son arrivée à la tête de l’OM. Le technicien italien va guider l’armée marseillaise pour contester la suprématie du PSG. Un choc très attendu et passé à la loupe par Fabien Laurenti qui alerte De Zerbi sur la clé de ce classique du football français.

Le style de jeu de De Zerbi, un risque calculé ?

La révolution marseillaise est face à son premier gros test. Après avoir réussi le coup parfait face à l’OL, le système Roberto De Zerbi devra confirmer face au PSG, un adversaire qui s’annonce comme le vrai baromètre de cet OM qui se veut ambitieux. A l’heure de retrouver le classique du football français, Fabien Laurenti s’inquiète de la fragilité défensive de l’OM, inhérente au style de jeu offensif prôné par Roberto De Zerbi.

« La philosophie de De Zerbi crée du déséquilibre, ouvre pas mal de portes à l’adversaire. Et l’équipe est en difficulté quand elle court vers son but », fait-il remarquer dans les colonnes de La Provence. Il rappelle que, même Montpellier, une équipe moins ambitieuse, a réussi à créer des occasions de contre-attaque face à l’Olympique de Marseille.

« On savait un peu à quoi s’attendre, en regardant le parcours du coach. Ses équipes ont toujours encaissé beaucoup de buts, mais si c’est la condition pour en marquer autant… Ce sera plus problématique quand on croisera des clubs comme Paris. Il va falloir faire très attention, car ça peut faire mal », a ajouté l’ancien international français.

La bataille du milieu de terrain sera déterminante

Pour Laurenti, la clé du match se jouera au milieu de terrain. Il estime que les Marseillais devront mettre une pression intense sur les créateurs de jeu parisiens, comme Joao Neves, Vitinha et Zaïre-Emery. Il souligne également l’importance de contenir les ailiers parisiens, notamment Barcola et Dembélé, qui pourraient exploiter les faiblesses défensives de l’OM. « Tout part d’eux. Il faut éviter qu’ils touchent les dangers numéro 1 du PSG, Barcola et Dembélé sur les ailes », a poursuivi Fabien Laurenti, qui attire l’attention sur la nécessité de contrôler les couloirs.

« Si Greenwood à droite, qui est un peu fainéant d’habitude, Rowe ou Luis Henrique, à gauche, ne font pas les efforts pour suivre Nuno Mendes et Hakimi, ça va être impossible de gérer les situations de 2 contre 1. Ce sera aussi à Roberto De Zerbi de trouver la solution. Je suis convaincu qu’il va jouer son jeu, encore plus à la maison. L’OM devra avancer sur Paris, ne pas laisser le PSG s’installer, sinon ce sera cuit ».

Höjbjerg et Rabiot, les atouts majeurs de l’OM

En revanche, l’ancien défenseur voit également des atouts chez les Marseillais. Il estime que Pierre-Emile Höjbjerg, grâce à sa science du placement, et Adrien Rabiot, grâce à son énergie et sa capacité à récupérer les ballons, peuvent apporter un équilibre à l’équipe de Roberto De Zerbi et compenser les éventuelles erreurs défensives.

« Pour soulager sa défense, le coach a un sacré atout dans sa manche. Si Hojbjerg persiste en sentinelle, il va faire parler sa science, sans parler de Rabiot qui a le coffre et fera les efforts pour tout compenser, apporter le surnombre en derrière. On en a déjà eu un aperçu à Montpellier. Je pense que ce seront les deux éléments clés de ce match », a-t-il souligné.