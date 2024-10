ASSE : Angers SCO vise sa première victoire face à l’AS Saint-Etienne

L’entraîneur de l’Angers SCO s’attend à un match âpre contre l’ASSE. À quelques heures de la rencontre, il a galvanisé ses troupes afin de leur permettre d’aller chercher leur première victoire et ainsi lancer leur saison.

ASSE et Angers SCO : Deux promus à la dérive livrent une bataille pour le maintien

En quête de sa première victoire en Ligue 1 cette saison, Angers SCO attend l’ASSE de pied ferme au stade Raymond Kopa. Pour Alexandre Dujeux, c’est un impératif de prendre les trois points face à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien.

« C’est un match particulier dans le sens où on a besoin d’une victoire », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

L’AS Saint-Étienne et le SCO sont tous deux promus en Ligue 1 cette saison. Et ils font un début de saison difficile. Les Stéphanois ont 7 points, tandis que les Angevins n’en ont pris que 4 en 8 journées de championnat.

Dujeux lance un ultimatum : Victoire obligatoire contre l’ASSE !

L’entraîneur d’Angers SCO ne veut pas passer à côté de l’opportunité d’une victoire à domicile contre l’ASSE, ce qui lui permettrait de rejoindre son adversaire au classement.

« L’objectif sera bien évidemment d’aller chercher cette victoire. On va tout donner sur ce match-là pour prendre les trois points. On a les ingrédients, on a l’envie, après il faut le faire », a-t-il indiqué.

Pour ce faire, Alexandre Dujeux a passé des consignes assez claires à ses joueurs, afin d’éviter le piège stéphanois.

« L’ASSE est un adversaire difficile, on s’attend à un âpre combat contre eux. Il faudra être bien prêt mentalement, physiquement et puis faire preuve de caractère pour avoir envie de s’imposer chez nous », a-t-il indiqué.