ASSE : Ben Old out, Dall’Oglio lance un nouveau pari !

Augustine Boakye, l’une des recrues estivales de l’ASSE, pourrait saisir sa chance suite à la blessure de Ben Old. Gêné par quelques pépins physiques en début de saison, il semble désormais prêt à lancer sa saison.

ASSE : Dall’Oglio annonce le retour en puissance d’Augustine Boakye

L’infirmerie de l’ASSE vient de s’agrandir avec la grave blessure de Ben Old. Victime d’une entorse du ligament interne du genou gauche, le joueur a subi une intervention chirurgicale jeudi dernier. Son indisponibilité est estimée entre quatre et six mois.

Pour pallier cette absence, l’entraîneur stéphanois, Olivier Dall’Oglio, a jeté son dévolu sur Mathieu Cafaro. Ce dernier, qui avait déjà remplacé le Néo-Zélandais lors du match face au RC Lens, devrait à nouveau être aligné, cette fois-ci contre Angers SCO.

Toutefois, Cafaro ne sera pas le seul prétendant à ce poste. Augustine Boakye, de retour de blessure, est également en pleine forme et pourrait concurrencer le N°18 de l’ASSE.

« Boakye a eu des pépins physiques qui l’ont freiné, mais c’est un joueur avec un mental fort qui apporte de la solidité à l’équipe. Il fait partie des joueurs qui vont amener de la force à l’équipe, en l’absence de Ben Old », a souligné Olivier Dall’Oglio.