OM : Roberto De Zerbi lance un cinglant avertissement au PSG

À deux jours de son premier Clasico, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, à lancer un sérieux avertissement au PSG, son adversaire de la neuvième journée de Ligue 1.

OM : Roberto De Zerbi promet la bataille au PSG

Pour son premier Clasico à la tête de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi a les dents longues. Face au Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1, l’entraîneur italien ne compte pas faire de la figuration. D’ailleurs, le coach marseillais a un objectif clair pour le choc de dimanche soir, en clôture de la neuvième journée du championnat : la victoire.

« C’est un match particulier, un match qu’on veut gagner », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse. Ambitieux, l’ancien manager de Brighton a d’ores et déjà réfléchi à la meilleure manière de contrer les stars de Luis Enrique. « Affronter le PSG, c’est un défi tactique. Il faut trouver le bon équilibre entre défense et attaque. On va devoir être solidaires, agressifs et efficaces devant le but adverse. Mais je veux aussi que mon équipe joue son football, avec la possession du ballon et des combinaisons rapides », a ajouté le successeur de Jean-Louis Gasset.

De Zerbi a également insisté sur l’importance de cette rencontre pour ses joueurs et les supporters. « C’est un match très attendu, tant par les joueurs que par les supporters. Je veux une véritable connexion entre l’équipe et le public. À l’OM, on sait que les attentes sont élevées. Il faut répondre présent et montrer qu’on est à la hauteur », poursuit le tacticien italien de 45 ans. Pour autant, Roberto De Zerbi est bien conscient du danger que représentent certains attaquants parisiens.

De Zerbi redoute Ousmane Dembélé et Bradley Barcola

Malgré sa détermination à renverser le PSG pour son premier Classique, dimanche soir au Stade Vélodrome, Roberto De Zerbi se méfie des attaquants de Luis Enrique, notamment Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. « Neutraliser une équipe comme le PSG est un véritable défi.

Si nous bloquons l’axe, nous risquons d’exposer nos défenseurs latéraux face à des joueurs rapides comme Dembélé et Barcola », indique De Zerbi, qui précise que « quand on signe à Marseille, on sait qu’il faut avoir l’ambition de gagner ces matchs. Sinon, autant aller ailleurs. »

De son côté, le Paris Saint-Germain, porté par ses stars, aborde ce match avec confiance. Mais les Parisiens savent que le Vélodrome sera un chaudron. Les deux équipes se connaissent par cœur et chaque détail pourra faire la différence. Ce dimanche, c’est l’histoire de la Ligue 1 qui s’écrira. Les supporters des deux camps retiennent leur souffle.