Mercato PSG : Coup de théâtre ! Marco Asensio déjà sur le départ

Si l’actualité du PSG est en ce moment occupée par la situation de Kylian Mbappé, Marco Asensio songerait de plus en plus à changement d’air l’été prochain.

Marco Asensio regrette déjà son arrivée au PSG

Arrivé librement lors du dernier mercato estival en provenance du Real Madrid, Marco Asensio ne devrait pas faire de vieux os au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026, l’attaquant de 28 ans regretterait d’avoir rejoint les rangs du club de la capitale française. Plombé par les blessures, l’international espagnol doit également faire face à une rude concurrence au sein de l’effectif de Luis Enrique, où il doit lutter sa place avec Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et l’intenable Kylian Mbappé.

Et cette situation pourrait bien lui faire perdre sa place au sein de la Roja, les blessures et le manque de temps de plaidant pas du tout en sa faveur. D’après les renseignements obtenus par le média Don Balon, le sélectionneur de l’équipe d’Espagne, Luis de la Fuente, pourrait se passer des services de Marco Asensio pour l’Euro 2024 en Allemagne. L’ancien lieutenant de Cristiano Ronaldo pourrait donc écourter prématurément son séjour au PSG, d’autant de grands clubs lui feraient déjà les yeux doux à l’étranger.

Marco Asensio en route pour la Premier League ?

Touché à l’ischio droit, Marco Asensio continue son travail de reprise et n’a plus joué avec le Paris Saint-Germain depuis le 1er mars dernier et le match nul contre l’AS Monaco (0-0), au Stade Louis. Auteur de 5 buts et 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues, le milieu offensif espagnol pourrait prendre la résolution de changer d’air durant l’intersaison.

À en croire le spécialiste mercato Ekrem Konur, des clubs de Premier League seraient notamment intéressés par le profil du numéro 11 parisien. En Espagne, le FC Séville, Villarreal et le Betis Séville surveilleraient aussi sa situation. Affaire à suivre donc…