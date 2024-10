OM-PSG : Nouveau scandale, des chants homophobes entachent le Classique

Avant même le coup d’envoi du choc entre l’OM et le PSG, un nouveau scandale est enregistré dans les tribunes du Vélodrome. Des chants homophobes ont été entonnés par des supporters marseillais.

OM-PSG : L’ombre de l’homophobie plane sur le Vélodrome

Une semaine après les incidents survenus au Parc des Princes, les propos homophobes s’invitent déjà dans le choc entre l’OM et le PSG. Malgré de récentes mises en garde, des chants homophobes ont été entendus dimanche soir dans les tribunes du Vélodrome, avant même le coup d’envoi du classique français.

Ces incidents font écho aux chants similaires entendus lors du match PSG-RC Strasbourg. Alors que la Ligue de Football Professionnel (LFP) est attendue sur des sanctions pour les supporters parisiens, c’est au tour des supporters marseillais de se retrouver au cœur de la polémique.

Les chants haineux, notamment « Il faut les tuer ces pé**s de Parisien », « Paris, Paris, on t’enc*** », ont été entendus sur le parvis du Vélodrome et pendant l’échauffement des équipes. Ces actes viennent ternir l’ambiance festive qui entoure généralement ce type de rencontre entre l’Olympique de Marseille et le PSG. Même le message du club sur les écrans pour prévenir contre les chants discriminatoires ou homophones a été copieusement sifflé par les virages du Vélodrome.

Un message sur l'écran de rappel du club contre les chants discriminatoires/homophobes qui pourraient être entendus ce soir est copieusement sifflé par les virages du Vélodrome. #OMPSG @franceinfo pic.twitter.com/hSUK7VMDJO — Julien Froment (@JulienFroment) October 27, 2024

Les Ultras marseillais, conscients de la gravité de la situation, ont déployé une banderole critiquant les mesures de sécurité mises en place par les autorités. Cependant, ces actes ne peuvent en aucun cas être justifiés. Toutefois, l’arbitre François Letexier a l’autorisation d’arrêter la rencontre et les supporters incriminés pourront être expulsés du stade.