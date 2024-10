Mercato ASSE : Nancy approché, que devient la piste Rudi Garcia ?

L’ASSE serait en contact avec Wilfried Nancy pour succéder à Olivier Dall’Oglio, dont la position est de plus en plus précaire. Néanmoins, le profil de Rudi Garcia resterait également à l’étude au sein des instances du club stéphanois, en raison de son expérience significative au plus haut niveau

ASSE : L’heure de vérité pour Dall’Oglio ? Gazidis sonde Nancy et garde un œil sur Rudi Garcia

L’ASSE ne semble plus croire en Olivier Dall’Oglio. Si le limogeage n’est pas encore officiel, les jours de l’entraîneur stéphanois sur le banc des Verts semblent comptés. Son sort pourrait être scellé à l’issue du derby, sauf exploit contre Strasbourg puis face à l’OL.

Selon L’Équipe, l’avenir de l’ASSE serait déjà en discussion. Ivan Gazidis aurait pris contact avec Wilfried Nancy, actuellement à la tête de Columbus Crew en MLS. L’ancien adjoint de Thierry Henry présente un profil intéressant, mais ne correspondrait pas totalement aux attentes du club stéphanois.

En parallèle, Rudi Garcia, libre depuis son départ du SSC Naples, reste une option sérieuse. Son expérience en Ligue 1 et son passé à Saint-Étienne en font un candidat idéal pour assurer le maintien et relancer le projet sportif des Verts.

« Le portrait-robot du technicien recherché par l’ASSE est simple : un entraîneur expérimenté en Ligue 1, capable de lancer des jeunes et de construire un projet sur le long terme. Rudi Garcia correspond à tous ces critères », souligne Live Foot.

Avant le Napoli, Garcia avait entraîné le LOSC, l’AS Rome, l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais.