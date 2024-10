Mercato : C’est décidé, le PSG ne veut plus de Kolo Muani

Moins de deux ans après son arrivée au PSG, l’aventure de Randal Kolo Muani semble déjà toucher à sa fin. Les difficultés d’adaptation de l’attaquant français au sein du collectif parisien, couplées à ses performances en deçà des attentes, ont poussé les dirigeants à prendre une décision radicale.

Mercato : Randal Kolo Muani indésirable au PSG ?

Malgré son arrivée remarquée au Paris Saint-Germain pour un montant de 95 millions d’euros, Randal Kolo Muani peine à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique. Ses performances en équipe de France lui permettent toutefois de conserver une belle cote sur le marché. Selon L’Équipe, le club parisien souhaiterait récupérer une partie de son investissement en le vendant lors du prochain mercato hivernal.

Malgré son potentiel indéniable, l’ancien Nantais n’a pas réussi à s’imposer comme un élément incontournable du onze de départ parisien. D’après le quotidien sportif, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort a été informé qu’il ne faisait plus partie des plans du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine.

Les dirigeants parisiens, qui refusaient jusqu’à présent de le laisser partir, auraient finalement cédé face à l’insistance et aux performances décevantes de l’attaquant de 25 ans. Pour tenter de récupérer une partie de l’investissement initial, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à céder Kolo Muani à prix réduit.

Randal Kolo Muani vendu pour 40 à 50M€

Actuellement, toutes les parties semblent s’accorder sur la nécessité d’un changement de décor pour Randal Kolo Muani. Le PSG, qui n’a pas hésité à recruter Gonçalo Ramos à l’été 2023, ne s’opposerait pas à un départ de l’international français. De son côté, Kolo Muani, bien que très attaché au club de la capitale, serait ouvert à de nouvelles opportunités afin de relancer sa carrière et conserver sa place en équipe de France.

Plusieurs clubs anglais, dont Arsenal et Manchester United, seraient intéressés par le profil du natif de Bondy. Un transfert en Premier League permettrait à Kolo Muani de retrouver un championnat plus physique et de se confronter à des défenses plus solides. Si Didier Deschamps continue de faire confiance à Kolo Muani, il est clair que le sélectionneur des Bleus attend de ses joueurs qu’ils aient un temps de jeu conséquent en club.

L’avenir de l’attaquant parisien s’annonce donc incertain, mais un départ cet hiver semble de plus en plus probable. Selon L’Équipe, le club parisien souhaiterait récupérer une partie de son investissement et réclamerait ainsi entre 40 et 50 millions d’euros pour un transfert cet hiver.