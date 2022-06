PSG Mercato : Accord avec le Paris SG, Zidane lâche un gros indice

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2022 à 21:10

PSG Mercato : Zinédine Zidane a-t-il accepté de remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du Paris SG ? Le coach français a lâché un indice sur son futur.

PSG Mercato : Zidane interpelle la communauté des supporters du Paris SG

Fortement pressenti pour prendre la relève de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain, Zinédine Zidane donne du tournis aux supporters du club de la capitale. Et s’il a récemment pu vérifier sa popularité auprès des irréductibles Parisiens lors de son passage à Roland-Garros, l’ancien entraîneur du Real Madrid est suivi comme de l’huile sur le feu sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, le Marseillais de 49 ans a enflammé la toile ce jeudi avec une activité qui a alerté plus d’un et laisse entendre qu’il aurait peut-être dit « oui » à l’émir du Qatar pour s’engager en faveur du PSG.

En effet, alors qu’un fan des Rouge et Bleu a commenté l’une de ses publications avec le message : « Viens au PSG Zinédine ! », l’ancien meneur de jeu de l’équipe de France a répondu en allant s’abonner à sa page Instagram. Même si cela ne veut pas dire forcément que Zizou va succéder à Pochettino, beaucoup de sites spécialisés assurent que le Ballon d’Or 1998 s'abonne rarement à une page. Surtout qu’en Espagne, le journaliste Ramon Fuentes continue à soutenir que l’ancien joueur de la Juventus Turin et du Real Madrid continue de négocier avec l’émir du Qatar, propriétaire du club francilien.

PSG Mercato : Les discussions se poursuivent avec Zinédine Zidane

Invité de l'émission El Chiringuito hier soir, Florentino Pérez a été interrogé sur les rumeurs annonçant avec insistance Zinédine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain. « Est-ce qu'il va aller à Paris ? Je ne sais pas, mais il a toujours été un homme du Real Madrid et de l'équipe de France. C'est ce que je sais de lui. Mais peut-être qu'il est maintenant dans une situation différente », a déclaré le président du Real Madrid.

À l’image de Daniel Riolo en France, Ramon Fuentes persiste en Espagne que Zidane sera le prochain entraîneur du Paris SG. En vacances à Ibiza, le Champion du monde 1998 s’est notamment rendu, vendredi, à Doha pour signer son contrat avec l’émir du Qatar. Il était accompagné de son agent historique, Alain Migliaccio, et du préparateur physique Gregory Dupont. Comme Daniel Riolo, Ramon Fuentes, journaliste pour le Mundo Deportivo, assure que l’officialisation de l’arrivée de Zinédine Zidane à Paris ne devrait pas intervenir avant fin juin.