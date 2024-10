ASSE : Pourquoi l’AS Saint-Etienne doit craindre le RC Strasbourg

L’ASSE aurait tout intérêt à se méfier du RC Strasbourg, son prochain adversaire en Ligue 1. En effet, le club alsacien possède l’une des trois meilleures attaques du championnat.

La défense friable de l’ASSE face à la prolifique attaque du RC Strasbourg

L’ASSE, en difficulté, reçoit le RC Strasbourg au Geoffroy-Guichard, samedi (21h). L’équipe d’Olivier Dall’Oglio traverse une période délicate. Après deux défaites consécutives face au RC Lens (0-2) et à Angers SCO (4-2), le coach stéphanois est sous pression. Son avenir à la tête des Verts semble de plus en plus compromis, surtout à l’approche du derby contre l’Olympique Lyonnais.

Un match contre le Racing Club de Strasbourg, qui possède la troisième meilleure attaque de Ligue 1, derrière le PSG et l’OM, s’annonce donc comme un véritable test. Avec une défense perméable (24 buts encaissés en 9 matchs), l’ASSE devra redoubler d’efforts pour stopper les décisifs attaquants strasbourgeois.

Si Olivier Dall’Oglio ne parvient pas à redresser la barre contre le RCSA, son poste pourrait être menacé. Le match de ce week-end s’annonce crucial pour la suite de la saison de l’entraineur de l’ASSE.