OM : Un premier bon présage avant d’affronter le FC Nantes

Après l’humiliation subie face au PSG, l’OM tentera de rebondir ce week-end face au FC Nantes. La LFP a désigné l’arbitre du match, un choix porteur d’espoir pour les supporters de l’Olympique de Marseille.

FC Nantes – OM : Bastien Dechepy, un arbitre qui rappelle de bons souvenirs aux Marseillais

Le dimanche dernier, le Vélodrome a résonné des chants de victoire adverses. L’Olympique de Marseille, réduit à dix très tôt dans match, a subi une nouvelle défaite face au Paris Saint-Germain (3-0), une humiliation qui a laissé les supporters en colère. Suite à ce revers, les regards se tournent vers l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui devra rapidement trouver les clés pour redresser la barre.

Le prochain match, contre le FC Nantes, s’annonce déjà comme une rencontre très importante. Une victoire à la Beaujoire est impérative pour apaiser les tensions et relancer la machine marseillaise. Cependant, les Nantais ne seront pas une proie facile. Ils ont à cœur de s’imposer devant leur public. Et pour arbitre cette rencontre FC Nantes-OM, la LFP a porté son choix sur Bastien Dechepy. Un choix de bon augure pour les Marseillais, puisque l’officiel français a un bilan plutôt favorable à l’OM lors de leurs précédentes confrontations.

Le match Nantes – OM comptant pour la 10ème journée de L1 sera arbitré par Bastien Dechepy



🗞️ @Ligue1 pic.twitter.com/TbP0B32B3p — Actu OM (@OMLActu) October 29, 2024

Les statistiques parlent d’elles-mêmes, Marseille a remporté trois de quatre rencontre arbitrées par Bastien Dechepy, ce qui insuffle un optimisme prudent du côté de la Canebière. Toutefois, l’OM devra se montrer plus solide et efficace sur le terrain pour espérer décrocher les trois points face au FCN et ainsi entamer une nouvelle dynamique. Les coéquipiers de Leonardo Balerdi devront montrer un tout autre visage pour rassurer leurs supporters et retrouver la confiance perdue.