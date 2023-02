OM : Une petite surprise se prépare les tribunes contre Paris

Publié par Timothée Jean le 21 février 2023 à 21:33

L’ OM accueille dimanche le PSG dans le cadre de 25e journée de Ligue 1. Ce choc se jouera devant un invité de marque dans les tribunes.

Il y aura du beau monde dans les tribunes du stade Vélodrome dimanche prochain lors du choc entre l’ OM et le PSG. Outre les stars présentes sur la pelouse, mais aussi dans les gradins, un invité de marque sera aussi présent dans l’antre mythique. Il s'agit de l’actuel propriétaire de l’ OM, Frank McCourt qui s’est fait plutôt discret ces dernières semaines.

En effet, selon les dernières informations dévoilées par L’Équipe, le milliardaire américain sera posté dans les tribunes du stade vélodrome pour assister au choc entre l’ OM et le PSG. L’occasion pour lui de pousser son équipe vers la victoire. Ce sont plus de 65 000 qui sont attendus pour ce Classico. Cette rencontre entre les deux rivaux du championnat promet donc d’être passionnante.

L’ OM occupe actuellement la deuxième place de Ligue 1 à 5 points du PSG. En cas de succès dimanche, le club phocéen ne serait plus qu’à deux unités du leader. Autant dire que cette rencontre sera décisive dans la course au titre. La formation marseillaise tentera de battre le PSG dans un stade vélodrome qui sera chaud bouillant.

À noter que les deux clubs les plus populaires de France se sont déjà affrontés à deux reprises cette saison. Lors de la phase aller, le club de la capitale s’était imposé sur le score de 1-0, le 16 octobre. Il y a moins de trois semaines, c’est l’Olympique de Marseille qui prenait sa revanche en signant un succès 2-1 à domicile pour éliminer le PSG en Coupe de France.

Les joueurs de l' OM devront donc rééditer cet exploit pour se rapprocher un peu de la tête du championnat, mais surtout pour creuser l’écart avec ses principaux poursuivants que sont l’AS Monaco (3e) et le RC Lens (4e). Pour arbitrer ce Classico, c’est Clément Turpin qui a été choisi, a annoncé la LFP. Il sera épaulé par Nicolas Danos et Benjamin Pages (arbitres assistants) et Bastien Dechepy (4e arbitre). Ce choix engendre tout de même quelques mécontentements chez les supporters des deux équipes.

La désignation de Clément Turpin pour ce choc au Vélodrome ne fait pas l’unanimité chez les fans du PSG qui ont affiché leur colère sur la toile avec des commentaires indécents. Tandis que les supporters de l' OM ne gardent pas de bons souvenirs de Monsieur Turpin. Lors du match aller, il avait en effet expulsé le défenseur Samuel Gigot suite à une faute sur Neymar. Quoi qu’il en soit, ce Classico acte 3 promet d’être intense au stade Vélodrome.