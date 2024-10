PSG-RC Lens : Will Still contraint de sortir le grand jeu face au Paris SG

Will Still, après la défaite à domicile face au LOSC, doit déjà préparer un déplacement périlleux pour le RC Lens face au PSG. L’entraîneur des Sang et Or fait notamment face à un véritable casse-tête pour composer sa défense.

RC Lens : Une infirmerie bien remplie avant le PSG

Le RC Lens se prépare à affronter le Paris Saint-Germain dans un contexte compliqué. Les Sang et Or, déjà privés de Facundo Medina, pourraient également devoir se passer des services de Przemysław Frankowski, victime d’une contusion. Will Still, l’entraîneur lensois, va donc devoir composer avec de nombreuses absences en défense. En plus de Medina et de Frankowski, dont la participation est incertaine, Wesley Saïd, Ismaël Ganiou, Hervé Koffi, Ruben Aguilar, Jimmy Cabot et Martin Satriano sont également à l’infirmerie.

Will Still face à casse-tête défensif

La défense lensoise, pourtant l’une des plus solides du championnat, pourrait connaître une profonde reconfiguration. Si Frankowski est forfait, c’est le jeune Tom Pouilly qui pourrait occuper le poste de piston droit. La défense centrale serait alors composée de Kevin Danso et de Jonathan Gradit, avec Malang Sarr en option. En conférence de presse après la défaite face aux Lillois, Will Still a confirmé une contusion pour Przemyslaw Frankowski.

» … Vers la fin de la première période, il a pris un gros coup sur le pied. Il est bleu et gonflé. C’est impossible pour lui de poser le pied », avait expliqué l’entraîneur du RC Lens. Ces absences interviennent au pire moment, alors que le RCL se prépare à affronter le PSG, un adversaire redoutable. Le Parc des Princes s’annonce comme une épreuve de feu pour les Sang et Or de Will Still, qui devront faire preuve de solidarité et de résilience pour espérer ramener un résultat positif.

Les enjeux du match PSG-RC Lens

Cette rencontre est cruciale pour les deux équipes. Pour le RC Lens, il s’agit de retrouver sa bonne dynamique et de montrer qu’il peut rivaliser avec les plus grands. Pour le PSG, c’est l’occasion de conforter sa place de leader et de creuser l’écart avec les concurrents. En attendant, les blessures s’enchaînent à Lens, ce qui met à mal les plans de Will Still. L’entraîneur devra trouver les solutions adéquates pour pallier ces absences et aligner une équipe compétitive face au PSG.