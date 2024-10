PSG : Comment Luis Enrique a poli le diamant brute Vitinha

Vitinha est l’un des hommes de base de Luis Enrique au PSG depuis la saison dernière. Le milieu de terrain portugais est rentré dans une autre dimension grâce à l’entraîneur parisien qui a poli le diamant brute qu’il était.

PSG : Luis Enrique a métamorphosé Vitinha

Arrivé au PSG en 2022, Vitinha a connu une véritable renaissance sous la direction de Luis Enrique. Positionné en tant que numéro 6, un rôle qu’il n’avait pas forcément l’habitude d’occuper, le Portugais s’est épanoui et est devenu un élément clé du dispositif parisien. « Quand le coach m’a changé et m’a mis en n°6, je me suis senti très bien à ce poste », a confié Vitinha à RMC Sport.

Cette nouvelle position lui offre une plus grande liberté de mouvement et lui permet de toucher davantage de ballons. « J’ai la liberté d’évoluer dans les zones plus hautes. J’ai la liberté aussi de demander le ballon plus bas », explique-t-il. Ce changement tactique a permis à Vitinha de développer de nouvelles compétences et de gagner en confiance. Le Portugais se sent désormais plus à l’aise dans son rôle et apporte une plus-value indéniable à l’équipe.

« Je pense que c’est important, mais c’est vrai pour beaucoup d’autres joueurs à d’autres postes. Quand le coach m’a changé et m’a mis en n°6, je me suis senti très bien à ce poste. Mais vu la façon dont on joue, ce n’est pas un 6 classique. La plupart du temps, on a le ballon. Même en défense, je trouve que je me suis amélioré aussi. Je me sens très bien à ce poste. Et je pense que l’arrivée de Luis Enrique a beaucoup aidé l’équipe », a-t-il ajouté.

Une relation de confiance avec Luis Enrique

La relation entre Vitinha et Luis Enrique semble être au cœur de cette réussite. Le technicien espagnol a su mettre en valeur les qualités du Portugais et lui donner les clés pour s’exprimer au mieux sur le terrain.

« Quelqu’un qui m’a affronté l’an dernier, la première chose qu’il voit c’est que moi je suis libéré. J’ai la liberté d’évoluer dans les zones plus hautes. J’ai la liberté aussi de demander le ballon plus bas. Mais c’est sûr qu’on a aussi notre boulot à faire, on a notre poste, il faut respecter le plan tactique aussi, ça c’est vrai », a précisé Vitinha.

Si Vitinha continue sur cette lancée, il pourrait rapidement devenir l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Son adaptation à son nouveau rôle et sa complicité avec Luis Enrique laissent présager un avenir radieux au PSG.