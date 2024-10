L’OGC Nice renverse l’AS Monaco, l’arbitrage au cœur des débats

Mené par l’AS Monaco, l’OGC Nice a finalement décroché la victoire (2-1) ce dimanche. Un succès marqué par des décisions arbitrales controversées qui ont enflammé le match.

OGC Nice- AS Monaco : L’expulsion de Vanderson a fait basculer le match

Ce dimanche, l’OGC Nice a réalisé une performance remarquable en mettant fin à la série d’invincibilité de l’AS Monaco. Dans ce derby azuréen, pourtant largement dominé par les Monégasques en premier mi-temps, les Niçois ont su tirer profit de plusieurs erreurs individuelles de leurs adversaires, mais surtout de l’expulsion de Vanderson, qui a fait basculer le match.

L’AS Monaco avait pourtant ouvert le score et semblait bien parti pour s’imposer. Mais avant la mi-temps, Vanderson a écopé d’un second carton jaune suite à une altercation avec Mohamed-Ali Cho. Son exclusion a laissé les Monégasques à dix contre onze, changeant totalement la dynamique de la rencontre. L’OGC Nice a ainsi su saisir l’occasion et renverser le score, remportant la victoire 2-1.

Les réactions monégasques ne se sont pas fait attendre. Thilo Kehrer a exprimé son mécontentement, estimant que « Vanderson n’avait rien fait » pour mériter ce carton rouge. L’entraîneur Adi Hütter a également pointé les erreurs indépendantes coûteuses de son équipe et s’est plaint d’un potentiel penalty en faveur de Monaco qui n’a pas été sifflé. Mais c’est Thiago Scuro, directeur général de l’ASM, qui a été le plus virulent.

Thiago Scuro s’en prend à l’arbitre

Le dirigeant monégasque a poussé un coup de gueule en pointant du doigt l’arbitrage. Selon lui, l’expulsion de Vanderson est injustifiée et les arbitres français, notamment Jérémie Pignard et Willy Delajod, ont une tendance à pénaliser Monaco. . « Si vous regardez l’historique de cet arbitre avec Monaco, il aime nous donner des cartons rouges. C’est le sixième qu’il nous donne (en 12 matchs) », a-t-il dénoncé dans des propos rapportés par L’Equipe.

Cette victoire de l’OGC Nice marque un coup d’arrêt pour l’AS Monaco. Les Monégasques devront se ressaisir pour maintenir leurs ambitions en championnat malgré cette déception, qui expose les fragilités d’une équipe qui semblait jusqu’ici intouchable.