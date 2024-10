Transfert-choc : Rendez-vous fixé entre Marcus Rashford et le PSG

Très loin de son meilleur niveau, Marcus Rashford pourrait bien quitter Manchester United en 2025. Désireux de changer d’air, l’attaquant anglais intéresse fortement le PSG qui pourrait bien dégainer pour le recruter l’été prochain.

Marcus Rashford au PSG ? Les coulisses d’un dossier chaud

Le Paris Saint-Germain ne lâche pas Marcus Rashford. Le club de la capitale française suit de près l’évolution de la situation de la star de Manchester United et pourrait bien formuler une offre concrète lors du prochain mercato estival, malgré un contrat qui lie encore le joueur de 26 ans à son club formateur jusqu’en juin 2028.

Selon les informations de Team Talk, les dirigeants parisiens ont déjà sondé le terrain l’été dernier et Luis Campos, conseiller sportif du PSG, reste très intéressé par le profil de Rashford. Le président Nasser Al-Khelaïfi a déjà lui aussi manifesté publiquement son admiration pour l’international anglais. Si l’avis de l’entraîneur Luis Enrique sera déterminant dans ce dossier, il est clair que le PSG voit en Rashford un renfort de choix pour son attaque.

Les performances de l’ancien partenaire de Paul Pogba en début de saison, avec notamment quatre buts et deux passes décisives en onze matches, sont venues confirmer son talent. Toutefois, le dossier s’annonce complexe. Erik ten Hag, le manager des Red Devils, considère son numéro 10 comme un élément indispensable de son équipe et s’oppose fermement à un départ.

De plus, le club anglais pourrait exiger une indemnité de transfert très élevée pour laisser filer le natif de Manchester. Cependant, le PSG n’est pas seul sur ce coup et pourrait même se faire doubler par un autre grand club européen.

Marcus Rashford prêt à snober le PSG pour la Juve ?

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich seraient sur les rangs, mais ce sont notamment Aston Villa, l’Olympique de Marseille et le SSC Naples qui se seraient montrés les plus actifs dans la course pour la signature de Marcus Rashford. Selon le média espagnol El Nacional, le club italien serait en pole position pour s’attacher les services de l’attaquant anglais.

Encore sous contrat avec les Red Devils pour les quatre années à venir, Rashford recherche un nouveau challenge pour relancer sa carrière. Un départ vers la Serie A et le Napoli marquerait un tournant important dans la carrière de Rashford. Mais Nasser Al-Khelaïfi et le PSG n’ont pas encore dit leur dernier mot dans ce dossier. Affaire à suivre donc…