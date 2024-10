FC Nantes : Bahereba Guirassy, la nouvelle pépite qui fait briller le FCN

Antoine Kombouaré tient son nouveau joker au FC Nantes. En panne offensive, les canaris peuvent compter sur Bahereba Guirassy, auteur d’un ratio impressionnant en Ligue 1.

Qui est Bahereba Guirassy, le nouveau joyau du FC Nantes ?

Alors que l’attaque nantaise peine à trouver le chemin des filets, un jeune joueur se distingue : Bahereba Guirassy. Ses entrées en jeu sont souvent synonymes de danger et d’espoir pour les supporters du FC Nantes. Âgé de seulement 18 ans, Guirassy a déjà marqué deux buts cette saison, un chiffre honorable pour un jeune joueur qui évolue par intermittence.

Avec deux buts en seulement 30 minutes, il présente l’un des cinq meilleurs ratios de Ligue 1 au même titre qu’un certain Bradley Barcola. L’attaquant du PSG est l’actuel meilleur buteur du PSG. Le but de Bahereba Guirassy face au RC Strasbourg, inscrit alors que le FC Nantes était mené, a mis en lumière son potentiel.

Le jeune attaquant du FC Nantes possède un profil intéressant : rapide, technique et doté d’une bonne vision du jeu. Il rappelle d’ailleurs un certain Randal Kolo Muani par son style de jeu. Cependant, il lui reste encore beaucoup à apprendre et à progresser. Antoine Kombouaré, l’entraîneur des Canaris, semble apprécier le potentiel de Guirassy.

Il lui donne régulièrement sa chance. Mais pour s’imposer définitivement dans l’équipe première du FC Nantes, le jeune joueur devra montrer une régularité accrue et confirmer ses bonnes performances. Si Guirassy a toutes les qualités pour devenir un joueur important à l’avenir, il devra relever plusieurs défis dont celui de la concurrence en attaque.