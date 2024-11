RC Lens : L’incroyable avertissement envoyé au PSG avant le choc !

Le RC Lens se déplace au Parc des Princes samedi pour défier le PSG. Si les Parisiens sont favoris, les Sang et Or comptent bien leur jouer un mauvais tour, comme l’a prévenu leur entraîneur, Will Still.

PSG – RC Lens : Le RCL face au Paris SG avec de l’ambition

Après une semaine de préparation intense, le RC Lens se rend à Paris avec l’envie de confirmer son début de saison intéressant. Cependant, les hommes de Will Still doivent se remettre de leur récente défaite 2-0 concédée face au LOSC le week-end dernier. Une contre-performance qu’ils veulent déjà oublier pour mieux faire face à un adversaire coriace comme le PSG, qui sort d’une victoire éclatante 3-0 face à l’Olympique de Marseille.

« Il y a un certain goût de revanche par rapport à la semaine dernière, donc c’est bien, il y a eu une très bonne semaine d’entraînement jusqu’à aujourd’hui. On va à Paris assez sereinement, mais avec l’envie d’aller prendre quelque chose là-bas », a déclaré Will Still, l’entraîneur du RC Lens, en conférence de presse ce jeudi avant ce choc de la dixième journée de Ligue 1.

Un défi de taille pour le PSG

Le PSG, bien qu’impressionnant lors du Clasico, ne doit pas sous-estimer son adversaire. Le RC Lens possède une équipe solide et joue un football attrayant. L’entraîneur lensois sait que l’équipe de Luis Enrique a ses faiblesses dont il faudra aussi profiter. « Le PSG est une super équipe, une très très bonne équipe, mais ça reste une équipe de foot, qui joue en Ligue 1 et qui a ses faiblesses aussi, mais si je vous les donne toutes, ils vont savoir ce qu’on va faire contre eux donc je ne vais pas toutes les donner », a fait savoir Will Still, qui veut bien embêter Paris dans son propre jardin.

« C’est sûr qu’individuellement et collectivement, c’est très solide et ça gagne des titres depuis pas mal d’années. Mais comme dans chaque équipe de foot, il y a des choses à faire et on va essayer de les embêter un maximum. On va aller au Parc défendre fièrement notre identité de jeu et ce qu’on veut mettre en place, tout en sachant qu’il y a une très très belle adversité en face de nous », a lancé l’entraîneur du RC Lens. Le PS est prévenu.