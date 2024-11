ASSE : Il quitte Saint-Etienne et vide son sac sur son calvaire

L’ASSE reçoit le RC Strasbourg samedi à l’occasion de la dixième journée de Ligue 1. Une affiche qui s’annonce comme celle des retrouvailles entre le club stéphanois et Saïdou Sow, devenu Alsacien depuis l’été 2023.

Saïdou Sow de l’ASSE au RCSA : Un départ difficile à digérer

Formé à l’ASSE, Saïdou Sow n’a pas eu le temps de s’imposer chez les Verts. Le jeune défenseur central a très vite pris la direction du RC Strasbourg à l’été 2023 pour une nouvelle aventure. Un départ qui n’a pas été facile pour le joueur de 22 ans, contraint de s’adapter à un nouvel environnement. « Je sortais de mon cocon, à Saint-Étienne j’étais à la maison, c’est un club où j’ai grandi, où je connaissais tout le monde », a confié le Guinéen dans une interview au Peuple-Vert.

A peine arrivé en Alsace, Saïdou Sow devait déjà s’imposer malgré la concurrence. « À mon arrivée à Strasbourg c’était totalement différent, il fallait s’imposer, fallait montrer de quoi j’étais capable et il y avait une grosse concurrence avec beaucoup de bons joueurs. Donc c’était difficile, mais voilà, j’ai persévéré. J’ai continué à bosser, j’ai fait appel aux gens autour pour m’aider », a révélé l’ancien joueur de l’ASSE.

La pression et l’obligation de vite performer

Le transfert de Saïdou Sow de l’ASSE au RC Strasbourg s’est accompagné d’une pression importante. Recruté à 4 millions d’euros, il avait la pression de prouver sa valeur et justifier son prix. « Tu arrives dans un club où personne ne te connaît, tu dois te faire un nom, tu dois montrer qui tu es, tu dois montrer que tu vaux tes 4 millions (l’indemnité de transfert), voire même que tu vaux plus que ces 4 millions. C’est assez difficile mais comme quoi, c’est le football. Il y aura souvent des moments comme ça, il faut être fort », a-t-il confié.

Au milieu de toutes ces pressions, Saïdou Sow a pu compter sur le soutien de Kaba Diawara, alors sélectionneur de la Guinée. « En sélection, je remercie Kaba Diawara qui m’a toujours soutenu. Il m’a appelé, il me faisait jouer, il m’a même mis le capitaine, sachant que je jouais pas en club. Tout ça, c’était pour me mettre en confiance, et ça m’a beaucoup aidé », a-t-il ajouté.