L’ASSE s’offre le RC Strasbourg, Olivier Dall’Oglio s’en frotte les mains

Olivier Dall’Oglio peut souffler après la nouvelle victoire méritée de l’ASSE face au RC Strasbourg samedi soir. Un succès 2-0 qui sonne comme un gros soulagement pour l’entraîneur stéphanois.

ASSE-RC Strasbourg : Olivier Dall’Oglio salue la nouvelle victoire des Verts

Après la victoire de l’ASSE face au RC Strasbourg (2-0), Olivier Dall’Oglio s’est montré satisfait de la performance de ses joueurs. Le coach stéphanois a notamment souligné la solidité défensive, l’état d’esprit et la discipline de son équipe. « J’ai aimé la solidité du bloc, j’ai aimé l’état d’esprit dégagé, j’ai aimé la rage pour marquer les deux buts, j’ai aimé ce match qui nous ressemble », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« C’est un des matchs les plus aboutis de notre saison. Nous avons été disciplinés face à une belle équipe de Strasbourg », s’est-il réjoui. Dall’Oglio a également salué la progression de certains joueurs comme Pierre Ekwah, Benjamin Bouchouari et Louis Mouton. « Les garçons ont monté leur niveau ce soir », a-t-il souligné.

Un succès important avant le derby

Cette victoire face à Strasbourg revêt une importance particulière à quelques jours du derby face à l’OL. « C’est la meilleure manière de l’aborder en gagnant à la maison », a reconnu l’entraîneur stéphanois. « On a posé des problèmes à cette équipe de Strasbourg, c’est certain », a ajouté Olivier Dall’Oglio. « C’est la première chose qu’on voulait faire. On connaît la capacité de cette équipe à évoluer, ils ont posé des problèmes à quasiment tous les clubs qu’ils ont joués cette saison. Il fallait se rassurer contre eux, être solide car ça va très vite en face », a-t-il fait savoir.

Un groupe en construction

L’entraîneur stéphanois a rappelé que son équipe était en construction et qu’elle avait besoin de temps pour se développer. « Cette équipe a encore besoin de mûrir, de grandir et de temps. On ne peut pas arriver en Ligue 1 des quatre coins du monde et faire une équipe comme ça », a-t-il souligné.