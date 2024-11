Classement ASSE : La victoire sur le RC Strasbourg ne change pas grand-chose

Les trois points glanés face au RC Strasbourg n’ont pas suffi à améliorer significativement le classement de l’ASSE, qui demeure 16e et toujours menacée de relégation en Ligue 2.

L’ASSE est toujours engluée dans la zone rouge

L’AS Saint-Étienne a remporté une victoire importante face au RC Strasbourg, empochant ainsi trois précieux points. Ce succès permet aux Verts de distancer provisoirement la lanterne rouge de la Ligue 1, le Montpellier HSC, de 6 points. Cependant, la situation d’Olivier Dall’Oglio reste très délicate vu le classement de l’ASSE, toujours menacée de relégation.

Si cette victoire contre le RCSA apporte un peu de répit, elle ne suffit pas à dissiper les doutes concernant le maintien en Ligue 1.

Comment améliorer le classement de l’ASSE ?

Les dirigeants stéphanois sont conscients de l’urgence de la situation et envisagent toutes les pistes pour redresser la barre. Parmi les pistes évoquées, celle d’un changement d’entraîneur semble se dessiner de plus en plus.

Les résultats décevants d’Olivier Dall’Oglio, avec six défaites en dix journées, mettent en question son avenir à la tête de l’équipe. Le nom de Wilfried Nancy, ancien entraîneur de l’Impact de Montréal, circule avec insistance.

En parallèle de cette éventuelle arrivée, Kilmer Sports Ventures, le propriétaire canadien du club, prépare activement le mercato hivernal. Le renforcement de l’effectif est une priorité absolue pour espérer remonter l’ASSE au classement et assurer le maintien en Ligue 1.