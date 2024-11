Le Havre AC : Didier Digard soulagé après une série de 6 défaites consécutives

L’attente a été longue, mais le soulagement est finalement arrivé pour Didier Digard et le Havre AC. Embourbé dans une série de défaites et n’ayant toujours pas remporté de match en Ligue 1, le club havrais a enfin mis fin à cette malédiction, dimanche dernier, en battant Montpellier HSC (1-0). Un résultat qui offre un répit à Didier Digard, dont le poste était de plus en plus menacé.

Quand la pression des ultras havrais atteignait son paroxysme

Après une défaite inaugurale face au Paris Saint-Germain, le Havre AC s’était relancé avec deux victoires consécutives contre l’AS Saint-Étienne (2-0) et l’AJ Auxerre (3-1). Cependant, leur élan a été brisé par le Toulouse FC, qui leur a infligé un sévère 2-0. Ce revers a marqué le début d’une série noire, avec cinq autres défaites consécutives. La plus douloureuse, celle qui a mis le feu aux poudres, a été la défaite 0-4 face à l’Olympique Lyonnais, à domicile. Durant ce match, les Ultras havrais ont vivement exprimé leur colère, exigeant le départ immédiat de Didier Digard.

À l’issue de la rencontre, le coach de 38 ans et ses joueurs ont affronté la colère des supporters en allant échanger avec eux. Digard a reconnu le droit des fans à exprimer leur frustration et a promis de redoubler d’efforts avec son équipe. « Avec les supporters, on s’est dit ce qu’on avait sur le cœur. On savait qu’il y aurait des moments compliqués, qu’on devait les affronter ensemble. On doit faire face quand ça ne va pas. Ils ont le droit de dire les choses », a-t-il déclaré en conférence de presse après la débâcle contre l’OL. Cette réaction a fini par réveiller le Havre AC, même si cela a pris un certain temps.

Didier Digard pousse un soupir de soulagement après la victoire contre Montpellier

Dimanche dernier, lors du match contre Montpellier HSC, le Havre AC a mis fin à sa série noire. Les joueurs de Didier Digard se sont imposés 1-0, grâce à un penalty d’Abdoulaye Touré. En conférence de presse, l’entraîneur a avoué sa peur, surtout après l’ouverture du score. « Jusqu’au but, il n’y avait aucun souci, mais une fois qu’on a marqué, au vu de la série négative que l’on venait de traverser, la peur de gagner est revenue. On a commencé à reculer, et ce n’est pas notre point fort de se mettre en sécurité. La fin du match a été longue, même si on aurait pu tuer la rencontre avant. Tous nos concurrents directs ont gagné ce week-end, donc on se devait de l’emporter », a-t-il raconté.

Malgré une pression toujours présente pour éviter de retomber dans la défaite, Didier Digard a exprimé son soulagement et a tenu à remercier les dirigeants et les supporters pour leur soutien. « On sait que ce sera vraiment positif si on parvient à enchaîner […] On est resté très soudés, et je tiens à souligner à quel point c’est formidable d’être dans ce club avec cette direction, ce qui nous permet de travailler sereinement. »