ASSE : La tension monte entre les supporters et le ministre des Sports

Suite aux chants homophobes entendus lors du match opposant l’ASSE au RC Strasbourg au stade Geoffroy-Guichard, les supporters stéphanois ont répondu aux déclarations du ministre des Sports qui réclamait des sanctions à l’encontre des responsables.

ASSE : Le ministre des Sports promet d’agir face aux chants homophobes

L’ASSE a infligé une défaite au RC Strasbourg (2-0), lors de la 10e journée de Ligue 1. Pendant la rencontre, des chants homophobes ont été entendus dans le chaudron, mais cela n’a pas eu d’incidences directes sur le match. Toutefois, les autorités demandent des comptes à la Ligue de Football Professionnel (LFP) et des sanctions à l’encontre du peuple vert.

« Avec Bruno Retailleau et Gil Averous, nous avons dit aux instances du football notre détermination à faire cesser les chants homophobes. La LFP doit nous expliquer pourquoi le match AS Saint-Étienne – RC Strasbourg n’a pas été interrompu », a martelé Othman Nasrou, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur.

Gil Averous, Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, lui, n’a pas caché son indignation et sa colère. « Je ne souhaite pas m’indigner tous les dimanches. Les messages qui banalisent le rejet et la discrimination doivent cesser. Il faut identifier, interpeller et interdire de stades les quelques-uns qui feignent encore de ne pas comprendre ». Il a ensuite annoncé une rencontre avec les supporters stéphanois. « J’irai à la rencontre de l’ASSE dès les prochains jours, pour avancer », a-t-il publié sur le réseau social X.

Les supporters de l’ASSE se disent aussi indignés à cause de la privation de libertés

Le public des Verts, précisément l’Association de Défense des Supporters Stéphanois (AD2S) se réjouit de la visite à Saint-Etienne annoncée par le ministre. Mais l’Association fait également part au membre du gouvernement de « son indignation quant à la privation de libertés subie par les supporters stéphanois » pour le derby entre l’OL et l’ASSE dimanche.