Pourquoi le derby OL-ASSE ne fait plus vibrer ?

Dans cinq jours, l’ASSE va retrouver l’OL à Lyon pour le derby qui oppose ces deux clubs rivaux. Cependant, l’atmosphère à l’approche de ce choc n’est plus aussi électrique qu’autrefois.

L’ASSE et l’OL : une rivalité en perte de vitesse ?

L’ASSE se déplace au Groupama Stadium pour y affronter son grand rival, l’OL, le dimanche 10 novembre (20h45). Ce derby, le premier depuis janvier 2022, suscite moins d’engouement qu’autrefois. Malgré la rivalité historique, les supporters stéphanois ne pourront pas assister à la rencontre, interdits de déplacement à Lyon par mesure de sécurité.

Pour Nicolas Puydebois et Enzo Reale, anciens joueurs de l’Olympique Lyonnais, la flamme du derby s’est quelque peu éteinte. « On n’a pas entretenu cette rivalité, cette flamme. Il n’y a plus personne pour l’allumer », regrette Puydebois.

La descente de l’ASSE en Ligue 2 a également refroidi les ardeurs. « Les meilleures confrontations, c’est lorsque Saint-Étienne était dans le haut du classement », se rappelle Enzo Reale. L’écart de niveau actuel entre les deux équipes enlève de la saveur au choc. « Actuellement, les Stéphanois n’ont pas forcément une équipe pour rivaliser […] », estime l’ancien milieu de terrain de l’OL.