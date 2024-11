LDC – huitièmes de finale : Le Stade Brestois à l’abri dès ce mercredi

En Ligue 1, le Stade Brestois montre une forme en dents de scie, mais c’est une tout autre histoire en Ligue des Champions. Dans cette prestigieuse compétition de l’UEFA, le club breton fait preuve d’une efficacité redoutable. Ainsi, ses efforts pourraient lui ouvrir les portes de la qualification pour les huitièmes de finale dès ce mercredi.

Des débuts en fanfare du Stade Brestois

Pour une première participation en Ligue des Champions, le Stade Brestois parvient à s’adapter brillamment aux exigences de la compétition. Les hommes d’Éric Roy déploient un style de jeu imposant et séduisant. En seulement trois matchs, ils ont accumulé 7 points, avec deux victoires et un match nul (1-1) contre le Bayer Leverkusen. Malgré ce départ fracassant, le Stade Brestois ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Leur objectif est de se qualifier pour les huitièmes de finale, et ce rêve pourrait devenir réalité dès ce mercredi soir, en République tchèque, face au Sparta Prague.

Photo du match nul du Stade Rennais à Brest

Les chances de qualification pour les huitièmes de finale

Pour ce nouveau format de la Ligue des Champions, le Stade Brestois doit viser au moins 15 points pour une qualification directe en huitièmes de finale. Toutefois, ce parcours s’annonce compliqué pour les Ty Zefs, qui doivent impérativement décrocher cinq victoires. Après un match nul face au Bayer Leverkusen, la tâche semble ardue. Cependant, le club breton peut se contenter de disputer les barrages en réunissant 10 points, soit trois victoires et un nul. Avec déjà 7 points en poche (deux victoires et un nul), une victoire ce mercredi contre le Sparta Prague suffirait à assurer leur place pour les barrages. Ces trois précieux points donneraient aux hommes d’Éric Roy une chance sérieuse de poursuivre leur aventure vers les huitièmes de finale.

Une qualification directe est encore possible

Une qualification directe pour les huitièmes de finale reste envisageable. Si le Stade Brestois atteint 10 points ce mercredi, il ne lui faudrait que deux autres victoires pour totaliser 16 points, suffisants pour intégrer le top 8 du classement. Ces six points cruciaux pourraient être obtenus face au PSV Eindhoven et au Shakhtar Donetsk. Le club breton pourrait même surprendre contre des équipes comme le FC Barcelone ou le Real Madrid, à l’instar de l’AS Monaco ou du LOSC Lille dans le passé. Avec leur niveau de jeu actuel, le Stade Brestois a toutes les chances de se qualifier pour les huitièmes de finale, et les hommes d’Éric Roy peuvent véritablement réaliser cet exploit.