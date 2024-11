Mercato Stade Rennais : Officiel, un crack a signé un nouveau contrat au SRFC !

Le Stade Rennais scelle l’avenir du jeune attaquant français Mohamed Kader Meïté. Il a paraphé un contrat de quatre ans avec le club breton.

Mercato Stade Rennais : Mohamed Kader Meïté passe pro !

Le Stade Rennais a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Mohamed Kader Meïté. Âgé de 17 ans, l’attaquant international U17 a convaincu par ses performances en jeunes et est désormais lié au club breton jusqu’en 2028.

« Attaquant de la génération 2007, arrivé à Rennes en 2022, Mohamed Kader Meïté a signé son premier contrat professionnel avec les Rouge et Noir », a indiqué le club sur son site officiel.

Mohamed Kader Meïté est fier de poursuivre l’aventure avec le Stade Rennais et promet de donner le meilleur de lui-même pour combler les attentes de ses dirigeants.

« Je ressens beaucoup de joie, c’est un rêve d’enfant qui se réalise. Je suis Rouge et Noir et c’est à moi de bosser pour rendre la confiance qu’on m’accorde. Progresser et marquer des buts ce sont mes objectifs. Je suis très heureux d’être au Stade Rennais F.C. et je veux que ça continue tout simplement », a réagi le joueur.

Le directeur de l’Académie, Denis Arnaud a encensé sa pépite. « C’est un très bon garçon, à l’écoute, qui veut avancer, avec des qualités athlétiques très importantes. Dans sa mentalité, son autonomie, il a beaucoup progressé. », a déclaré le dirigeant rennais.