PSG : Luis Enrique prend cher après la défaite contre l’Atlético

Après la nouvelle défaite du PSG en Ligue des Champions, mercredi soir contre l’Atlético Madrid, Luis Enrique n’a pas échappé aux critiques de la presse hexagonale.

Daniel Riolo taille Luis Enrique après PSG – Atlético Madrid

Le Paris Saint-Germain a subi une terrible défaite à domicile contre l’Atlético Madrid (1-2), mettant en péril sa qualification pour les huitièmes de finales de la Ligue des Champions. Daniel Riolo, consultant de RMC, ne mâche pas ses mots et pointe du doigt la responsabilité de Luis Enrique dans cette situation. Surnommé « Gifi » par ses détracteurs en raison de ses choix tactiques souvent remis en question, l’entraîneur espagnol voit sa gestion du PSG vivement critiquée.

Selon Riolo, « Luis Enrique a fait régresser les joueurs. Vitinha, par exemple, est utilisé en sentinelle alors qu’il excelle plutôt en box-to-box. Fabian Ruiz, performant avec l’Espagne, semble transparent à Paris. » Le journaliste français s’interroge également sur les progrès supposés des jeunes joueurs parisiens sous les ordres de l’ancien coach du Barça.

« Bambi (Barcola), il y a de vrais progrès en championnat, mais ce n’est pas un joueur de Ligue des Champions. Dembélé est un des joueurs qui peut éliminer n’importe qui sur le côté, mais en passe de conclusion, il n’y a plus rien. Et Asensio, il a disparu, il a régressé, il n’existe plus. Tous les joueurs, c’est pareil. Nuno Mendes, le latéral qui montait n’existe plus. Il n’y a rien. Que l’on me dise ce que gars-là a apporté depuis qu’il est au club », a dénoncé Daniel Riolo sur les antennes de la radio métropolitaine.

Poursuivant, le consultant a notamment pointé du doigt l’absence de résultats probants depuis l’arrivée du technicien de 54 ans et a remis en question sa capacité à instaurer un véritable projet de jeu au sein de l’équipe. Ces critiques s’inscrivent dans un contexte de fortes attentes autour du PSG, qui ambitionne de remporter la Ligue des Champions.

Les supporters parisiens, excédés par les échecs répétés en Coupe d’Europe, commencent à douter de la pertinence des choix de Luis Enrique. Face à ces résultats décevants, l’avenir de Luis Enrique à la tête du PSG est-il incertain malgré une prolongation de deux ans déjà signée ? Affaire à suivre…