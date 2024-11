ASSE : Le derby est de retour, Jessy Moulin monte au créneau

À quelques jours du derby qui oppose l’ASSE à l’OL, Jessy Moulin replonge les Stéphanois dans le bain du très important match contre le grand rival des Verts. Il raconte comment il galvanisait le vestiaire avant la confrontation.

Derbys ASSE-OL : Jessy Moulin lève le voile sur les coulisses de ce match si spécial

Formé à l’ASSE entre 1999 et 2008, puis ayant joué au club pendant 13 saisons consécutives (2008-2021) avant de prendre sa retraite à l’ES Troyes AC, Jessy Moulin est un inconditionnel des Verts.

Alors que le derby entre l’AS Saint-Étienne et l’OL se profile, l’ancien gardien de but stéphanois s’est exprimé pour transmettre la culture du derby aux joueurs de l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Face aux Lyonnais, dimanche (20h45), il a souligné l’importance de ce match :

« Jamais personne ne m’a dit : « C’est le derby, il faut que tu te bouges ! » Au contraire. On venait me voir en me disant : « Il faut que tu bouges tout le monde pour le derby. » J’avais ce rôle à un moment où il y avait beaucoup de nouveaux joueurs, notamment des étrangers, donc il y avait une culture à transmettre. »

Doublure de Stéphane Ruffier pendant plusieurs saisons, Jessy Moulin a certes disputé peu de derbys sur le terrain. Cependant, son rôle dans le vestiaire et sur le banc de touche a toujours été déterminant. Il a partagé ses expériences et ses émotions avec les plus jeunes et les nouveaux, leur faisant comprendre l’importance de ce match pour les supporters stéphanois.