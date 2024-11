Mercato PSG : Luis Enrique viré ? La décision du Qatar tombe

Après la défaite du PSG face à l’Atlético Madrid, mercredi soir en Ligue des Champions, plusieurs rumeurs ont jeté un froid sur l’avenir de Leonardo sur le banc du PSG. Les hautes sphères ont rapidement affiché leur position sur ce sujet.

Luis Enrique sur la sellette malgré sa récente prolongation ?

Malgré une récente prolongation non encore officialisée, Luis Enrique pourrait finalement être évincé par le Qatar en cas d’élimination précoce du PSG en Ligue des Champions. Après le journaliste Dominique Sévérac du quotidien Le Parisien, c’est l’Insider Djamel d’annoncer que certaines tensions et la récente défaite contre l’Atlético Madrid (1-2) pourraient fragiliser la situation du technicien espagnol.

« Côté direction, on garde l’œil sur Luis Enrique et ses performances. Lui qui était très satisfait du mercato se met, soudainement, à se plaindre de son effectif en privé. Ce qui ne passe pas auprès des hautes sphères qui considèrent que contrairement à ses prédécesseurs, lui a eu le droit à une mainmise totale sur l’effectif et le mercato. Ces différentes frictions fragilisent potentiellement la place de Luis Enrique, qui vient tout juste de prolonger », assure Djamel sur Twitter. Sauf qu’en interne, la réalité serait totalement différente.

Luis Enrique n’est pas en danger au PSG

Les rumeurs d’un départ de Luis Enrique ont enflammé la toile ces derniers jours. Mais selon les informations du journal L’Équipe, la direction du Paris Saint-Germain aurait déjà tranché. Malgré la défaite face à l’Atlético de Madrid et quelques tensions en coulisses, l’entraîneur espagnol conserve la confiance de ses dirigeants.

« La perspective humiliante de se faire éjecter de la C1 dès le mois de janvier pourrait-elle être de nature à remettre en cause le virage pris l’été dernier ? Selon plusieurs sources proches des cercles de pouvoir de Paris et de Doha, catégoriques sur le sujet, la réponse est non. Le club a redéfini sa stratégie sportive et il entend s’y tenir coûte que coûte.

À commencer par celui qui en est la figure de proue aujourd’hui, Luis Enrique. L’état-major maintient sa confiance totale en l’entraîneur espagnol, perçu comme l’homme de situation, les dirigeants en veulent pour preuve le bilan de sa première saison », explique le quotidien sportif.

Sauf grosse surprise, l’ancien coach du Barça devrait donc poursuivre son aventure à Paris au-delà de juin 2025. Cette décision s’explique notamment par la volonté de maintenir une certaine stabilité au sein du club et par le bilan positif de Luis Enrique depuis son arrivée.