Révolution au PSG : Al-Khelaïfi évincé ? Son successeur désigné

En place depuis 2011 et l’avènement de QSI, Nasser Al-Khelaïfi n’est pas menacé à la tête du PSG. Mais Daniel Riolo aimerait bien voir un autre dirigeant à la présidence du club de la capitale.

Échec répété au PSG en LDC : Nasser Al-Khelaïfi pointé du doigt

Une nouvelle défaite pour le Paris Saint-Germain, une nouvelle polémique enfle. Ce mercredi soir, l’équipe de Luis Enrique s’est inclinée au Parc des Princes face à l’Atlético Madrid (1-2), à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des Champions. Un résultat qui a mis le feu aux poudres puisque cette nouvelle contre-performance sonne déjà le glas pour le PSG dans cette compétition.

Sur le plateau de l’émission l’After Foot, Daniel Riolo n’y est pas allé de main morte en pointant du doigt le principal responsable de cette situation : Nasser Al-Khelaïfi. Selon le journaliste sportif, l’incompétence du président parisien est à l’origine des difficultés du club en Ligue des Champions.

« Si le problème du PSG c’est l’entraîneur ? Le numéro 1, c’est le président. C’est ce président qui est incompétent à 1000% », a lancé Daniel Riolo sur les antennes de RMC Sport. Poursuivant, le polémiste a également remis en cause les choix stratégiques d’Al-Khelaïfi, notamment en matière de recrutement et de gestion de l’équipe.

Pour le journaliste, le Paris SG est devenu une coquille vide, incapable de rivaliser avec les plus grands clubs européens. Riolo appelle donc à un changement à la tête du PSG et indique même le bon choix à l’Émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale.

Leonardo à la place de Nasser Al-Khelaïfi ?

Très virulent envers Nasser Al-Khelaïfi, le journaliste français réclame sa tête et son remplacement par le Brésilien Leonardo, ancien directeur sportif du Paris SG. « Nasser a des millions, et il fait des conneries depuis 10 ans. Il est nul », s’est énervé Daniel Riolo avant de militer pour la nomination de Leonardo comme nouveau patron des Rouge et Bleu.

« Gros coup l’interview de Leonardo dans Le Figaro. Rien de fou dans le propos. Mais juste le rêve un peu dingue… Et si Nasser Al-Khelaïfi redevenait prof de tennis. S’il laissait la place à Leo ! Je sais je sais ça sert à rien. Mais y penser m’a fait du bien… », a balancé Riolo sur son compte Twitter.