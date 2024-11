Le PSG cherche la solution à ses problèmes d’efficacité

Le PSG, brillant en Ligue 1, affiche un visage inquiétant en Ligue des Champions. Un problème d’efficacité criard qui coûte déjà plusieurs points aux Parisiens, mais Luis Enrique semble avoir trouvé la solution.

Luis Enrique reconnaît les difficultés offensive du PSG

Le PSG traverse une période délicate en Ligue des Champions, marquée par un manque flagrant d’efficacité offensive. Le match perdu contre l’Atletico de Madrid a encore confirmé cette faiblesse des Parisiens qui peinent à décoller en Europe cette saison. Face à cette situation, l’entraîneur Luis Enrique, a reconnu les difficultés de son équipe et a promis de trouver des solutions.

« Je vais faire de mon mieux pour que l’équipe continue de créer des occasions. C’est très difficile d’expliquer cette série. Ça ressemble à une mauvaise blague. Je me sens très mal », a déclaré l’Espagnol après la défaite face à l’Atlético de Madrid. « Comme les joueurs, il faudra analyser avec la tête froide et rebondir. Nous avons besoin de 20 occasions, l’adversaire éternue et il marque. Il faut se relever et tenter… », avait ajouté l’entraîneur du PSG.

Le technicien espagnol du PSG a souligné la nécessité de travailler la confiance des joueurs et de créer des situations plus claires devant le but. « J’essaie de voir tout ce qu’il y a de positif. On accepte le fait qu’il y a un blocage dans la finition, de manière générale, pas seulement un joueur. Cela concerne tous les joueurs », a d’abord indiqué Luis Enrique.

Luis Enrique a également rappelé que ce genre de situation était inhérent à la Ligue des Champions. « Il faut dépasser ça, par la confiance. Il faut créer des situations plus claires, avec une mentalité collective. C’est un projet de moyen et long terme, il y aura des hauts et des bas. C’est un terrain marécageux en Ligue des champions. La situation est délicate et on doit la résoudre », a-t-il ajouté.