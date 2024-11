Actuellement en difficulté avec une série de défaites, le Montpellier HSC n’a pas encore trouvé de stabilité, même après l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Après une défaite contre Le Havre AC le week-end dernier, le club héraultais se prépare à affronter le Stade Brestois ce dimanche. Découvrez les impressions de Jean-Louis Gasset avant cette rencontre décisive.

Jean-Louis Gasset espère un rebond contre le Stade Brestois

Depuis son arrivée au Montpellier HSC, Jean-Louis Gasset s’efforce d’apporter un style de jeu renouvelé. Malgré ses efforts, les deux premiers matchs sous sa direction se sont soldés par des défaites, face au Toulouse FC (0-3) puis au Havre AC (0-1). Cependant, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire voit quelques signes encourageants, notant une amélioration entre les deux rencontres. Face au Stade Brestois, il espère voir son équipe montrer plus de combativité et d’engagement pour briser cette série noire.

« Depuis mon arrivée, on travaille dur. Les joueurs étaient un peu traumatisés, et ces deux matchs n’ont pas encore permis de redresser la situation. Il faut continuer, garder espoir et surtout ne pas baisser les bras ! Contre Le Havre, dans le contenu, on a vu une nette amélioration par rapport au match de Toulouse. J’espère qu’à partir de dimanche, cela va enfin payer », confie-t-il, en référence à un adversaire qui fait bonne impression cette saison en Ligue 1.

Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset espère une victoire contre le Stade Brestois 3

Retour de joueurs clés pour Montpellier HSC

Malgré la forme actuelle du Stade Brestois, qui représente un adversaire redoutable, Jean-Louis Gasset souhaite voir Montpellier gagner et retrouver le chemin des sommets. « Tout le monde travaille bien, et des joueurs clés retrouvent leur niveau. On se dit que si on obtient un bon résultat avant la trêve internationale et le match des 50 ans, on pourrait reprendre de la hauteur au classement », ajoute-t-il.En termes de composition d’équipe, le technicien français de 70 ans pourra compter sur les retours de suspension de Téji Savanier et Stefan Dzodic. En revanche, Becir Omeragic, Joris Chotard et Khalil Fayad ont repris l’entraînement, mais ne seront pas disponibles pour affronter le Stade Brestois.