Mercato ASSE : Lisandru Tramoni dans le viseur de Saint-Étienne

L’AS Saint-Étienne explore activement une piste mercato pour renforcer ses lignes offensives, et c’est vers Lisandru Tramoni qu’elle se tourne. La direction de l’ASSE veut prendre au SC Bastia son joueur prêté par Pisa Sporting Club jusqu’à la fin de la saison.

En raison d’un début de saison difficile avec plusieurs blessures dans son effectif, l’ASSE est en quête de solutions efficaces pour soutenir son attaque. Bien que certains joueurs soient proches de leur retour au jeu, comme Wadji, le club doit compenser l’absence prolongée de Ben Old. C’est ainsi que Lisandru Tramoni, actuellement en prêt au SC Bastia, en Ligue 2, est devenu une option sérieuse pour les responsables sportifs des Verts.

Mercato ASSE : Lisandru Tramoni, le nouveau talent qui intéresse les Verts !

Lisandru Tramoni, sous contrat avec le club italien de Pise jusqu’en 2025, brille cette saison en Ligue 2 grâce à ses qualités techniques et sa polyvalence. Le joueur de 21 ans, originaire d’Ajaccio, a déjà participé à 12 matchs cette saison avec le SC Bastia. Sa capacité à évoluer sur l’aile droite et sa vision du jeu en font un profil idéal pour les Stéphanois, qui visent de jeunes talents prometteurs pour consolider leur effectif. Yvan Gazidis, président de l’ASSE, aurait même fait de Tramoni une priorité du mercato à venir de l’ASSE.

AS Saint-Étienne : Tramoni, un renfort offensif attendu au Forez ?

Avec un secteur offensif en difficulté, l’AS Saint-Étienne peine à trouver le chemin des filets cette saison lors de ses matchs et celui explique son actuelle position au bas du classement de Ligue 1. Malgré les efforts de joueurs comme Zuriko Davitashvili, auteur de cinq buts et deux passes décisives, les Verts manquent d’options fiables en attaque, notamment à cause des blessures répétées de leurs attaquants. La possible arrivée de Tramoni pourrait donc apporter une nouvelle dynamique et redonner de l’élan à l’équipe de d’Olivier Dall’Oglio.

L’intérêt de l’ASSE pour Lisandru Tramoni pourrait se matérialiser par des négociations avec le SC Bastia et Pisa Sporting Club dans les jours à venir. Si aucun accord n’est trouvé pour son transfert en janvier, le club devrait dans le même temps se positionner pour le recruter gratuitement en été puisqu’il sera alors en fin de contrat et donc libre de tout contrat. L’As Saint-Etienne est plutôt au bord de la crise à cause de ses actuels mauvais résultats qui pourraient le faire retourner en Ligue 2 en fin de saison si elle ne reforme pas son équipe au mercato hivernal. L’anticipation de cette échéance montre combien la direction a conscience du danger qui plane sur le club.