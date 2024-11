Dans quelques heures, le Montpellier HSC affrontera le Stade Brestois à domicile pour le match de la 11e journée de Ligue 1. En conférence de presse d’avant-match, Nikola Maksimović s’est exprimé sur la rencontre et sur son état physique.

Un retour en forme progressif pour Nikola Maksimović

Arrivé au Montpellier HSC le 2 novembre dernier, Nikola Maksimović renforce la défense de l’équipe dirigée par Jean-Louis Gasset. Il a déjà disputé son premier match avec le club contre le Havre AC le week-end dernier (défaite 0-1). Bien que ses performances aient été encourageantes, il reste encore du travail pour que le défenseur central retrouve la totalité de sa forme. Il est arrivé à Montpellier après quatre mois sans compétition. Interrogé sur son état physique, il a donné de ses nouvelles : « Je fais tout mon possible pour retrouver une forme optimale dans les plus brefs délais. (…) Je sais qu’aujourd’hui, je ne suis pas encore à 100 %. J’ai été à l’arrêt pendant quatre mois. J’ai suivi des entraînements personnels intensifs, mais ce qui me manquait, c’était surtout l’entraînement collectif », a-t-il expliqué.

Montpellier HSC : Nikola Maksimović prêt à affronter le Stade Brestois 3

Cependant, le défenseur central serbe de 32 ans compte profiter de la trêve du mois de novembre pour retrouver le rythme. « La trêve internationale va me faire du bien, car je vais pouvoir continuer à m’entraîner et à tout donner pour progresser rapidement et être prêt le plus vite possible. »

Nikola Maksimović confiant avant d’affronter le Stade Brestois

Pour le match contre le Stade Brestois, Nikola Maksimović estime être prêt à relever le défi. Par rapport au match contre le Havre AC, il espère une amélioration ce dimanche. « Je sais qu’il va y avoir du changement positif dans l’équipe. Le résultat au Havre n’était pas celui espéré, mais c’est ainsi », a-t-il fait savoir, tout en exprimant sa joie de rejoindre le Montpellier HSC, un club historique du championnat français. « Je suis très heureux d’être à Montpellier, une ville qui m’impressionne déjà. J’ai été très bien accueilli au club, que ce soit par le président, l’entraîneur ou les joueurs. »