L’ASSE perd le derby contre l’OL, Dall’Oglio défend ses attaquants malgré tout !

Les attaquants de l’ASSE n’ont pas été décisifs lors du derby perdu face à l’OL, dimanche soir. Malgré leur inquiétante inefficacité, ils ont été défendus par Olivier Dall’Oglio.

ASSE : Stassin et Sissoko en panne d’efficacité face à l’OL, Dall’Oglio vole à leur secours

L’ASSE a certes inscrit deux buts contre Strasbourg, mais la suite de la semaine a été plus compliquée. Face à l’OL, Lucas Stassin, titulaire en pointe, n’a pas confirmé les espoirs placés en lui. Malgré la confiance du staff, le Belge a livré une prestation décevante et a été remplacé par Ibrahim Sissoko après l’heure de jeu. Ce dernier, auteur de 3 buts et une passe décisive en 6 titularisations, n’a pas non plus réussi à faire la différence.

Olivier Dall’Oglio a tenu à défendre ses deux attaquants en conférence de presse, soulignant que Lucas Stassin avait « usé les adversaires » et que Sissoko avait eu « la plus grosse occasion du match », mais elle a été anéantie par le gardien lyonnais. Cependant, les statistiques montrent que l’ASSE a eu du mal à se créer des occasions franches et que le duo d’attaquants a peiné à peser sur le jeu.

Le derby perdu face à l’OL met en évidence les difficultés offensives de l’ASSE. Le club stéphanois devra trouver des solutions rapidement pour espérer remonter au classement.