Mercato OL : La cote de Malick Fofana explose, Textor se frotte déjà les mains

Désormais titulaire au sein de l’équipe de l’OL, Malick Fofana a été impressionnant lors du derby contre l’ASSE. Il n’a certes pas été décisif, mais il a grandement contribué à la victoire lyonnaise sur leur ennemi stéphanois.

Derby OL-ASSE : Malick Fofana illumine le derby

En plus du buteur Alexandre Lacazette, Malick Fofana a été le grand bonhomme du derby remporté par l’Olympique Lyonnais face à l’AS Saint-Etienne. Le jeune attaquant belge, âgé de seulement 19 ans, a brillé de mille feux sur son aile gauche, déstabilisant sans cesse la défense stéphanoise.

Il n’a certes pas été buteur, mais sa prestation a impressionné. Ses dribbles, sa vitesse et sa vision du jeu ont fait des ravages dans le camp Stéphanois. Avec déjà 3 buts et une passe décisive en six titularisations en Ligue 1 cette saison, Malick Fofana confirme tout le bien qu’on pense de lui et attire les convoitises des plus grands clubs européens.

L’ailier belge vendu à près de 40 M€ ?

Déjà très convoité l’été dernier, il séduit davantage les recruteurs à ses trousses. Acheté à près de 20 millions d’euros à La Gantoise, il pourrait valoir au moins le double de ce montant, s’il continue d’être performant et décisif, vu son fort potentiel. En tout cas, Malick Fofana, véritable pépite, est une valeur sûre sur laquelle l’OL peut compter pour renflouer ses caisses. John Tetxor est déjà enthousiaste à l’idée de faire une grosse vente pendant le prochain mercato estival.