Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré sur la sellette au FCN, un nom surprise évoqué

Le FC Nantes traverse une saison difficile avec Antoine Kombouaré à moins de 2 mois du mercato. Emmanuel Merceron propose un nom aux dirigeants du FCN pour redresser la barre.

Mercato FC Nantes : Antoine Kombouaré sur un siège éjectable au FCN

La crise de résultats s’installe au sein du FC Nantes. Les Canaris, enlisés dans une série de contre-performances, occupent une décevante 14ème place en Ligue 1. Les hommes d’Antoine Kombouaré sont incapables de décrocher la moindre victoire depuis huit matchs de championnat, avec un bilan de trois nuls et cinq défaites.

Les critiques fusent de toutes parts à l’encontre du coach nantais, Antoine Kombouaré, et son poste semble de plus en plus menacé. Le président du club, Waldemar Kita, continue pour l’instant à soutenir le technicien kanak. Néanmoins, ce dernier devra impérativement inverser la tendance après la trêve internationale.

Mercato : Le FCN cherche à se séparer d’Antone Kombouaré

Selon les informations de Livefoot, les dirigeants nantais envisagent déjà des pistes alternatives pour remplacer Antone Kombouaré en cas de nouvelle série de mauvais résultats. Stéphane Ziani, l’actuel entraîneur de la réserve, très apprécié au sein du club, pourrait constituer une solution interne.

L’insider Emmanuel Merceron s’est exprimé sur les difficultés rencontrées par le FC Nantes cette saison et a suggéré un nom pour prendre les rênes de l’équipe : Habib Beye. Selon lui, l’ancien international sénégalais pourrait insuffler un nouveau dynamisme au groupe. « Ce groupe risque d’imploser. Habib Beye est prêt à relever le défi », a-t-il déclaré sur son compte X.

Antoine Kombouaré doit donc trouver les ressources nécessaires pour mettre fin à cette série noire s’il souhaite conserver son poste au FC Nantes.