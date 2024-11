Mercato : Jorge Sampaoli débarque au Stade Rennais avec trois adjoints, leurs identités !

Le technicien argentin Jorge Sampaoli s’apprête à poser ses valises au Stade Rennais, accompagné d’un trio d’adjoints bien connu.

Mercato Stade Rennais : le staff de Jorge Sampaoli dévoilé

Jorge Sampaoli est sur le point de devenir le nouvel entraîneur du Stade Rennais en remplacement de Julien Stéphan. Tout est presque bouclé pour sa signature au club breton. Le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara a confirmé l’arrivée imminente de l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille après la rencontre face au Toulouse FC en clôture de la 11e journée de Ligue 1.

Selon le dirigeant rennais, les discussions sont en bonne voie et, sauf retournement de situation, Jorge Sampaoli va diriger l’équipe. « Nous sommes dans des discussions très avancées avec Jorge Sampaoli, nous sommes proches de pouvoir finaliser mais attendons les détails », a-t-il déclaré au micro de DAZN.

RMC Sports vient de dévoiler le staff de Jorge Sampaoli au Stade Rennais. Il sera composé de trois hommes de confiance : Diogo Meschine, Pablo Fernández et Marcos Fernández. Meschine, adjoint terrain, est le bras droit de Sampaoli et partage avec lui une vision tactique très précise. Il était déjà présent lors du passage du technicien à Marseille. Pablo Fernández, préparateur physique expérimenté, est un autre pilier du staff. Enfin, Marcos Fernández, fils de Pablo et également préparateur physique, complète le trio.

Selon les informations de Ouest-France, Jorge Sampaoli devrait signer un contrat de 18 mois, soit jusqu’en juin 2026. Il était présent au Roazhon Park et a suivi la rencontre face aux Violets. Les Rouge et Noir se sont inclinés (2-0) à domicile. Jorge Sampaoli dirigera sa première rencontre officielle à la tête du SRFC le dimanche 24 novembre sur la pelouse du LOSC pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.